El cambio de aceite es uno de los mantenimientos básicos del auto y también uno de los que puede postergarse con facilidad. Sin embargo, con el uso y el paso del tiempo, el lubricante queda sometido a temperatura, oxidación y contaminantes, por lo que debe reemplazarse según el plan definido para cada vehículo y recomendación del fabricante.

No existe un único intervalo válido para todos los motores. La referencia correcta es el manual del fabricante, que indica cuándo realizar el cambio y qué viscosidad y especificaciones debe cumplir el lubricante.

Por qué el aceite es clave para proteger el motor

El lubricante forma una película entre las superficies metálicas en movimiento, ayuda a reducir el desgaste y contribuye al control de depósitos y contaminantes. Para cumplir correctamente esas funciones, debe ser compatible con los requerimientos de la motorización y mantenerse dentro del período de uso indicado.

Postergar el recambio más allá de ese plazo puede reducir la capacidad de protección prevista para el producto. Por eso, el mantenimiento preventivo debe realizarse antes de que aparezcan ruidos, alertas o cambios en el funcionamiento.

Foto: YPF. YPF Boxes

La elección del lubricante también importa

La viscosidad es solo una parte de la elección. También deben considerarse el nivel de calidad, las especificaciones y las aprobaciones requeridas para cada motor.

La línea ELAION AURO fue desarrollada para responder a distintas exigencias de los motores modernos y contempla diferentes productos según la motorización y los sistemas de postratamiento. Entre los atributos informados para su tecnología se encuentran la protección contra el desgaste, la resistencia a la oxidación, el control de depósitos y contaminantes, la fluidez en el arranque en frío y la resistencia de la película lubricante en condiciones severas.

Cambio de aceite y control integral en una sola visita

En YPF BOXES, el cambio de aceite y filtros se complementa con un diagnóstico integral de más de 27 puntos de control, en menos de una hora. Este servicio permite revisar componentes mecánicos, elementos de seguridad, fluidos, lubricantes y filtros, y recibir un certificado con el resultado del control.

Realizar el mantenimiento a tiempo, con el lubricante correcto y una revisión preventiva del vehículo, permite cuidar el motor y conocer el estado general del auto con la calidad, la confianza y la rapidez de YPF BOXES.

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Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.