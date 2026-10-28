Señal de tránsito preventiva de color amarillo con forma de rombo que muestra un automóvil con la portezuela abierta junto a un ciclista.

La señal de tránsito que muestra un coche con su puerta abierta y un ciclista al costado advierte sobre el riesgo de accidentes en calles donde circulan bicicletas junto a vehículos estacionados.

En México, esta señal preventiva se identifica como SP-53, Apertura de portezuelas, y alerta a los conductores sobre el peligro de abrir las puertas sin comprobar si se aproxima una persona en bicicleta.

Su objetivo es prevenir colisiones y caídas que pueden poner en riesgo a los ciclistas, especialmente en tramos con infraestructura ciclista delimitada o segregada.

¿Qué significa la señal SP-53 de apertura de portezuelas?

La señal SP-53 advierte sobre la posibilidad de que una puerta de automóvil se abra repentinamente en el trayecto de un ciclista. Esta situación puede provocar un impacto directo contra la puerta o una caída cuando la persona intenta esquivarla.

De acuerdo con el Manual de señalización y dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras, elaborado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), se trata de una señal preventiva vinculada con el riesgo que representa la apertura de puertas de vehículos estacionados junto a la infraestructura ciclista.

Una ciclista con casco y chamarra de cuero permanece agachada junto a su bicicleta caída tras un percance, mientras un conductor sostiene la puerta abierta de su vehículo gris e interactúa con ella a la orilla de la carretera. Magnific

¿Dónde se coloca la señal de tránsito SP-53 en México?

Según el manual oficial de señalización, esta señal debe instalarse en infraestructura ciclista delimitada o segregada donde exista riesgo de colisión por la apertura frecuente de puertas de vehículos estacionados.

El documento establece que debe colocarse al menos una señal por cuadra en los sectores que presenten estas condiciones. Cuando el tramo es muy extenso, la separación entre señales debe ser de 100 metros.

Estas indicaciones permiten advertir a los usuarios sobre el peligro en los puntos donde los automóviles estacionados pueden representar un obstáculo para quienes circulan en bicicleta.

¿Qué deben hacer los conductores ante esta señal?

Los conductores y pasajeros deben comprobar que no se aproximen ciclistas antes de abrir las puertas del automóvil. Esta precaución reduce el riesgo de golpes y accidentes.

Por su parte, quienes circulan en bicicleta deben extremar la atención al pasar junto a vehículos estacionados, ya que una puerta puede abrirse de manera inesperada.