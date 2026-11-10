Las luces de freno pueden utilizarse para emitir una alerta a otros conductores.

Las señales entre conductores se vuelven imprescindibles para la seguridad vial, especialmente cuando se circula con frecuencia por zonas sumamente transitadas, pues ayudan a anticipar maniobras y peligros inminentes que no pueden notificarse de otra manera.

En ese sentido, el Manual del Conductor de California clarifica a quienes manejan cómo deben interpretar que un conductor encienda las luces de freno entre tres y cuatro veces mientras está circulando.

Conocer esta señal no sólo es fundamental para detectarla, sino además para ponerla en práctica si se considera necesario.

Qué significa que un conductor encienda las luces de freno tres o cuatro veces al circular

Las autoridades explican que esta es una señal utilizada por quienes detectan un choque en la carretera que obliga a frenar el tránsito o también por quienes visualizan cualquier peligro que puede requerir que los autos de atrás se detengan para evitar accidentes.

Tocar suavemente el pedal del freno entre tres y cuatro veces encenderá las luces de freno del vehículo y permitirá emitir una alerta a quien viene atrás. El mismo efecto puede conseguirse utilizando las luces intermitentes de emergencia o realizando una señal clara con la mano en el momento en el que se está reduciendo la velocidad para detenerse.

Las luces de los autos permiten realizar varias señales entre conductores. Freepik

Otras señales de tránsito que el Manual del Conductor de California contempla

En línea con lo anterior, se indica que las luces intermitentes de emergencia deben utilizarse si el vehículo sufre de un desperfecto técnico para alertar el problema al resto de los conductores.

La bocina también tiene un uso señalizador indicado en el manual: debe tocarse para avisar al tráfico que viene de frente que hay un vehículo circulando en carreteras estrechas de montaña cuando no se puede ver a 60 metros por delante.