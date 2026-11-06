Entre las señales preventivas del Sistema de Señalización Vial Uniforme argentino, hay una que muestra una cruz negra sobre un rombo amarillo.
Se trata de la P 24, Encrucijada (Cruce), un cartel que advierte a los conductores sobre la proximidad de una intersección entre caminos.
Su función principal es anticipar cómo continúa la vía y permitir que quienes circulan tomen las precauciones necesarias antes de llegar al cruce.
Qué significa la señal de tránsito P 24
La señal P 24 pertenece al grupo de las preventivas y anuncia un cruce de vías de circulación. Según el Anexo L del Decreto 779/1995, actualizado por el Decreto 196/2025, se utiliza para indicar una intersección entre caminos que pueden tener una importancia similar o diferente.
Para qué se utiliza y qué advierte a los conductores
El cartel se coloca con suficiente anticipación a la intersección para que los conductores puedan reconocer la configuración del camino antes de llegar a ella. Su presencia advierte que otra vía atraviesa la que están transitando y que podrían incorporarse vehículos desde distintas direcciones.
Por eso, es importante prestarle atención a la ruta, calle o avenida por la que se circula y a las demás señales que puedan encontrarse en el cruce.
Qué deben hacer los conductores al encontrarla
Al divisar la señal P 24, los conductores deben moderar la velocidad, observar ambos sentidos de circulación y estar preparados para disminuir la velocidad antes de atravesar la intersección.
Cuáles son las señales de advertencias sobre características físicas de la vía
Este grupo de indicaciones pertenece a las señales preventivas y todas ellas tienen forma de rombo, color amarillo y la indicación en negro.
Cada una indica lo siguiente:
- Puente Móvil P 17: Advierte la proximidad de un puente levadizo o móvil.
- Altura Limitada P 18: Indica que la altura disponible está limitada a 4,10 m.
- Ancho Limitado P 19: Advierte que el ancho disponible de la vía está limitado a 3 m.
- Calzada Dividida P 20: Señala que la calzada se encuentra dividida y que el tránsito circula por sentidos separados.
- Rotonda P 21: Advierte la proximidad de una rotonda, donde el tránsito circula alrededor de una isla central.
- Incorporación de Tránsito Lateral P 22: Advierte que se incorporará tránsito desde un lateral de la vía.
- Inicio de Doble Circulación P 23: Indica que comienza un tramo donde el tránsito circula en ambos sentidos.
- Encrucijada (Cruce) P 24: Advierte la proximidad de un cruce de caminos o calles.
- Encrucijada (Empalme) P 24: Señala la incorporación de una vía lateral que se une a la vía principal.
- Encrucijada (Bifurcación) P 24: Advierte que la vía se divide en dos direcciones posibles.
- Encrucijada (Bifurcación Alternativa) P 24: Indica una bifurcación en la que una de las ramas ofrece una alternativa de circulación.