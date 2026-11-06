Entre las señales preventivas del Sistema de Señalización Vial Uniforme argentino, hay una que muestra una cruz negra sobre un rombo amarillo.

Se trata de la P 24, Encrucijada (Cruce), un cartel que advierte a los conductores sobre la proximidad de una intersección entre caminos.

Su función principal es anticipar cómo continúa la vía y permitir que quienes circulan tomen las precauciones necesarias antes de llegar al cruce.

Qué significa la señal de tránsito P 24

La señal P 24 pertenece al grupo de las preventivas y anuncia un cruce de vías de circulación. Según el Anexo L del Decreto 779/1995, actualizado por el Decreto 196/2025, se utiliza para indicar una intersección entre caminos que pueden tener una importancia similar o diferente.

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Para qué se utiliza y qué advierte a los conductores

El cartel se coloca con suficiente anticipación a la intersección para que los conductores puedan reconocer la configuración del camino antes de llegar a ella. Su presencia advierte que otra vía atraviesa la que están transitando y que podrían incorporarse vehículos desde distintas direcciones.

Por eso, es importante prestarle atención a la ruta, calle o avenida por la que se circula y a las demás señales que puedan encontrarse en el cruce.

Qué deben hacer los conductores al encontrarla

Al divisar la señal P 24, los conductores deben moderar la velocidad, observar ambos sentidos de circulación y estar preparados para disminuir la velocidad antes de atravesar la intersección.

Cuáles son las señales de advertencias sobre características físicas de la vía

Este grupo de indicaciones pertenece a las señales preventivas y todas ellas tienen forma de rombo, color amarillo y la indicación en negro.

señales Captura Sistema de Señalización Vial Uniforme | Composición Equipo Audiencias Argentina Ar

Cada una indica lo siguiente: