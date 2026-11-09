El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, confirmó el calendario escolar 2026 para todas las jurisdicciones del país.

Según el cronograma oficial, La Pampa será la última provincia en terminar las clases, con una fecha de finalización prevista para fines de diciembre. Específicamente, el día 23 de diciembre se terminarán de completar los 190 días obligatorios de clase.

La medida se enmarca en el compromiso federal de garantizar 190 días de clases efectivos durante el ciclo lectivo. De esta manera, los estudiantes de la provincia tendrán clases a pocos días de las fiestas de Navidad.

Calendario escolar 2026: cuándo terminan las clases en La Pampa

De acuerdo con la información publicada por el Gobierno nacional, los alumnos de La Pampa finalizarán las clases el miércoles 23 de diciembre de 2026. La provincia se ubicará así en el último lugar del calendario escolar argentino en cuanto a la fecha de cierre del ciclo lectivo.

El cronograma establece que las clases comenzarán el lunes 2 de marzo y que el receso de invierno se desarrollará entre el 13 y el 24 de julio.

Con estas fechas, La Pampa tendrá uno de los calendarios escolares más extendidos del país y será la jurisdicción que más tarde finalizará el período de actividades educativas.

Qué provincias terminan las clases más tarde en diciembre de 2026

Las provincias deben cumplir con los 190 días de clases. Prensa Gobierno Córdoba

Aunque la mayoría de las jurisdicciones finalizará el ciclo lectivo durante la segunda quincena de diciembre, algunas provincias extenderán las actividades escolares hasta los últimos días del mes.

Según el calendario oficial, las fechas de finalización serán las siguientes:

Miércoles 23 de diciembre: La Pampa.

Martes 22 de diciembre: Buenos Aires y Mendoza.

Viernes 18 de diciembre: CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Jueves 17 de diciembre: Formosa.

Las provincias deben cumplir con los 190 días de clases obligatorias

El calendario escolar 2026 se organizó bajo los criterios establecidos por el Consejo Federal de Educación (CFE), que fijó el compromiso de alcanzar un mínimo de 190 días de clases efectivos durante el año.

La planificación contempla las particularidades de cada provincia, por lo que las fechas de inicio, receso invernal y finalización no son iguales en todo el territorio nacional.

En ese sentido, cada provincia establece su propio cronograma para organizar las actividades pedagógicas y cumplir con los objetivos educativos acordados a nivel federal.