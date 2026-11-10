El remojo ayuda a recuperar el brillo de los cubiertos de plata de ley o bañados en plata.

Los cubiertos de plata pueden perder brillo y oscurecerse con el tiempo. Para recuperar su apariencia, una guía de Reynolds describe un procedimiento casero que combina papel aluminio, bicarbonato de sodio y agua hirviendo.

La preparación sirve para retirar la capa oscura que opaca la superficie. Sin embargo, antes de aplicarla hay que identificar el material de las piezas, porque la recomendación no corresponde a cualquier tipo de cubierto.

Para qué sirven el aluminio y el bicarbonato

Según la guía de Reynolds, la combinación con agua caliente produce una reacción química que ayuda a eliminar ese oscurecimiento.

Arm & Hammer, fabricante de bicarbonato, también describe el procedimiento y explica que interviene una reacción electrolítica entre la plata y el aluminio. Su guía lo presenta como una opción para piezas pequeñas, entre ellas cubiertos y servilleteros.

Cómo preparar el recipiente y cuánto tiempo dejar los cubiertos

Reynolds indica utilizar una fuente de vidrio o metal de aproximadamente 23 por 33 centímetros, revestida con papel aluminio y con el lado brillante hacia arriba. También admite una bandeja desechable de aluminio.

El procedimiento consiste en:

Colocar los cubiertos dentro del recipiente preparado. Verter agua hirviendo hasta cubrir completamente las piezas. Distribuir dos cucharadas colmadas de bicarbonato de manera uniforme. Dejar los cubiertos en remojo durante 30 minutos. Retirarlos con cuidado, enjuagar y secar con un paño suave.

Los cubiertos se dejan en remojo durante 30 minutos antes de enjuagarlos y secarlos. Imagen creada con ChatGPT - El Cronista

En qué piezas puede utilizarse

Reynolds limita esta indicación a cubiertos de plata de ley o bañados en plata. No recomienda el método para plata fina ni para joyas con piedras preciosas o perlas.

Arm & Hammer aconseja prestar atención a las hendiduras y los detalles de las piezas para retirar cualquier resto de bicarbonato. Después, un paño limpio y suave permite secar y dar brillo a la superficie.