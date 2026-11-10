La diferencia entre colocar la hoja hacia adelante o hacia atrás tiene una referencia histórica que pocos conocen y que también se aplica a los rollos simples y de doble hoja.

La forma de colocar el papel higiénico en el soporte puede variar según las costumbres de cada hogar, ya que algunas personas prefieren que la hoja caiga hacia adelante, mientras que otras la dejan hacia atrás, contra la pared. Aunque ambas opciones permiten utilizar el rollo con normalidad, existe una referencia histórica que muestra cómo se pensó originalmente su instalación.

La patente original del papel higiénico ofrece una referencia sobre cuál era la disposición prevista en su diseño. Esto aplica tanto para los rollos de una hoja como para los de doble hoja.

Además de conocer esta referencia, es importante tener en cuenta las recomendaciones de higiene para utilizar el papel y mantener limpio el baño que brinda los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

¿Hacia adelante o hacia atrás?: cuál es la posición recomendada para colocar el papel higiénico

El debate sobre cómo colocar el papel higiénico en el soporte tiene más de un siglo de historia. Una de las referencias más conocidas es la patente estadounidense US465588A, registrada por Seth Wheeler el 22 de diciembre de 1891, que muestra el rollo con el extremo del papel cayendo por delante.

Esta disposición corresponde a lo que habitualmente se conoce como colocar el papel hacia adelante, una alternativa que consiste en dejar el extremo colgando por detrás, más cerca de la pared.

Una patente estadounidense de 1891 permite identificar la orientación original del rollo. ChatGPT

Qué se debe tener en cuenta para mantener la higiene al usar el papel higiénico

Más allá de la posición del rollo, la higiene del baño depende de otros hábitos cotidianos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) destacan la importancia de lavarse las manos después de utilizar el inodoro para reducir la propagación de gérmenes.

La recomendación es utilizar agua y jabón, frotar las manos durante al menos 20 segundos y enjuagarlas correctamente. Asimismo es importante limpiar y desinfectar con regularidad las superficies que se tocan con frecuencia, como el botón de descarga, la canilla y la manija de la puerta.