Qué significa la señal de tránsito con un auto sobre líneas onduladas tachado.

Las señales de tránsito cumplen una función clave en la seguridad vial: permiten anticipar cambios en las condiciones del camino y advertir sobre posibles riesgos antes de que los conductores lleguen a ellos.

Entre los carteles que pueden encontrarse en rutas y caminos hay uno que muestra un auto sobre líneas onduladas, atravesado por una franja diagonal. Aunque su diseño puede generar dudas, su mensaje es importante para quienes circulan.

Qué significa la señal de tránsito con un auto sobre líneas onduladas tachado

Se trata de la señal P.34, denominada “Fin de prevención”. En el caso del dibujo de un vehículo sobre líneas onduladas, indica que finalizó la zona en la que se había advertido sobre una calzada resbaladiza. Es decir, marca el cierre del tramo en el que los conductores debían extremar las precauciones por esa condición del camino.

El significado de este cartel está contemplado en el Sistema de Señalización Vial Uniforme, establecido en el marco de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

En particular, el artículo 22 de la normativa dispone que la vía pública debe señalizarse de acuerdo con ese sistema, para que las indicaciones sean reconocibles por los usuarios en todo el territorio nacional.

Qué significa la señal de tránsito con un auto sobre líneas onduladas tachado. Gemini IA.

El cartel no establece una prohibición ni habilita una maniobra específica. Su objetivo es informar que terminó el riesgo señalado anteriormente. Por eso, cuando aparece después de la señal preventiva correspondiente, les permite a los conductores identificar que dejaron atrás el sector en el que debían circular con especial cuidado.

Qué precauciones deben tomar los conductores ante una calzada resbaladiza

Mientras se encuentran en el tramo advertido, los conductores deben reducir la velocidad, evitar frenadas y maniobras bruscas y mantener una distancia prudente con los demás vehículos. Estas medidas ayudan a conservar el control del auto ante una posible pérdida de adherencia de los neumáticos.

Aunque la señal P.34 marca el final de la zona de prevención, es importante mantener una conducción atenta y adaptar la velocidad a las condiciones reales del camino. La lluvia, el barro o la presencia de otros elementos sobre el asfalto pueden seguir representando un riesgo, incluso después de superar el sector señalizado.