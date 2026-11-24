Qué significa la señal de tránsito con borde rojo, fondo azul y la letra E en el medio.

Existen señales de tránsito que pueden generar dudas entre los conductores, incluso cuando su significado parece evidente a simple vista.

Una de ellas es un cartel circular con borde rojo, fondo azul y una letra E blanca en el centro, que suele encontrarse en distintos sectores de la vía pública.

Aunque muchos automovilistas pueden confundir su indicación con una prohibición de estacionar, esta señal tiene una función diferente y establece una condición específica para quienes quieran dejar su vehículo en ese lugar.

El significado de la señal de tránsito con borde rojo, fondo azul y la letra E blanca en el medio

El Anexo L del Decreto 779/1995, que contiene el Sistema de Señalización Vial Uniforme, identifica a esta señal como R.17, que significa “Estacionamiento exclusivo”.

La normativa establece que su conformación física consiste en un círculo azul con una orla roja y una letra E de color blanco.

Su función es permitir el estacionamiento únicamente a los vehículos mencionados en una placa adicional, de acuerdo con la forma y el lugar indicados.

Esto significa que no cualquier conductor puede utilizar ese espacio. La reserva puede estar destinada a una categoría específica de vehículos o a usuarios determinados, según lo que establezca la señalización complementaria.

El significado de la señal de tránsito con borde rojo, fondo azul y la letra E blanca en el medio. Fuente: Gemini IA.

Quiénes pueden estacionar en un espacio con la señal R.17

El espacio delimitado por la señal R.17 no está habilitado para todos los conductores. Su uso queda reservado a los vehículos o usuarios que indique la señalización complementaria, que puede especificar si se trata de taxis, vehículos oficiales, transporte autorizado u otras categorías.

Por eso, antes de estacionar, es importante observar si el cartel incluye una placa adicional con información sobre los vehículos habilitados, los días o los horarios de vigencia de la reserva.

Si no hay información complementaria visible, no se debe asumir que el espacio está disponible para cualquier automovilista: es necesario consultar la reglamentación de estacionamiento de esa jurisdicción.

Qué diferencia hay entre estacionamiento exclusivo y prohibido estacionar

Aunque ambas señales están relacionadas con el estacionamiento, tienen significados diferentes.

La R.17 indica que se permite estacionar, pero exclusivamente a los vehículos identificados en la placa adicional.

En cambio, la señal R.8 (No estacionar) prohíbe estacionar automotores en el sector indicado.

Por su parte, la R.9 (No estacionar ni detenerse) establece una restricción más amplia: tampoco permite detener el vehículo para realizar maniobras de ascenso o descenso de pasajeros o carga y descarga de mercadería.