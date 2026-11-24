Los cubiertos de plata pueden perder su brillo y adquirir una tonalidad oscura después de permanecer mucho tiempo guardados o estar expuestos. Sin embargo, existe un truco casero que permite tratar las manchas con ingredientes habituales en la cocina: agua, sal, bicarbonato de sodio y papel aluminio.

La técnica está incluida en la guía de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y se basa en una reacción electroquímica que ayuda a eliminar el sulfuro de plata, el compuesto responsable del ennegrecimiento.

El bicarbonato, la sal, el agua caliente y el papel aluminio ayudan a eliminar las manchas oscuras de los cubiertos de plata y recuperar su brillo. Imagen Ilustrativa realizada con ChatGPT - El Cronista Audiencias

Por qué recomiendan combinar bicarbonato, sal, agua y papel aluminio para limpiar la plata

El oscurecimiento de la plata no se debe necesariamente a la suciedad acumula. En muchos casos, es consecuencia de una reacción del metal con sustancias que contiene azufre y que están presentes en el aire.

Como resultado, se forma sulfuro de plata (Ag₂S), una capa que se deposita sobre la superficie y modifica su aspecto hasta darle una tonalidad grisácea o negra.

La combinación de aluminio, agua caliente, sal y bicarbonato permite revertir ese proceso mediante una reacción electroquímica.

El aluminio funciona como agente reductor: se oxida y cede electrones que permiten transformar el sulfuro de plata y recuperar la plata metálica. Por su parte, la sal y el bicarbonato contribuyen a la conductividad eléctrica de la solución, mientras que la temperatura elevada acelera la reacción.

Cómo aplicar el método casero para recuperar el brillo de los cubiertos

La EPA propone un procedimiento que utiliza pocos ingredientes y puede realizarse en un recipiente poco profundo. Para ponerlo en práctica, hay que seguir estos pasos:

Colocar entre 5 y 7,5 centímetros de agua en una sartén poco profunda. Agregar una cucharadita de sal y otra de bicarbonato de sodio. Introducir una lámina de papel aluminio en el recipiente. Calentar la preparación hasta que alcance el punto de hervor. Colocar los cubiertos de plata dentro del agua y mantenerlos sumergidos durante dos o tres minutos. Retirar las piezas con cuidado y secarlas o limpiarlas con un paño suave. Si todavía quedan zonas oscurecidas, repetir el tratamiento.

Es importante que los objetos de plata entren en contacto con el aluminio para favorecer la reacción. También hay que manipularlos con cuidado para evitar quemaduras con el agua caliente.

Qué precauciones tener antes de limpiar los cubiertos de plata

Aunque se trata de una alternativa sencilla, no todos los objetos de plata pueden someterse a este procedimiento. Antes de preparar la mezcla, conviene revisar si las piezas tienen componentes de otros materiales, mangos adheridos, piedras, incrustaciones o decoraciones delicadas.

Tampoco es recomendable aplicarlo sin consultar previamente cuando se trata de objetos antiguos, piezas de colección o cubiertos con acabados especiales. Algunas técnicas de limpieza pueden alterar las terminaciones originales o afectar elementos que no son de plata.