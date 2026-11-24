El Código Civil y Comercial de la Nación establece las condiciones bajo las cuales puede finalizar un contrato de alquiler antes de la fecha acordada entre el propietario y el inquilino.

Si bien ambas partes deben respetar el plazo convenido, existen determinadas situaciones que habilitan al locador a rescindir el acuerdo de manera anticipada.

En qué casos el propietario puede terminar anticipadamente un contrato de alquiler

Según las disposiciones del Código Civil y Comercial, el propietario puede decidir la finalización del contrato cuando el inquilino incurre en determinados incumplimientos durante el período de alquiler.

Un contrato de alquiler y las llaves de la propiedad. Magnific

Entre los motivos contemplados se encuentran los siguientes.

Cambiar el destino del inmueble: cuando el inquilino modifica el uso para el que alquiló la propiedad o le da un destino irregular, distinto del acordado entre las partes.

Abandonar o no conservar la propiedad: si el locatario abandona el inmueble o no lo mantiene en condiciones adecuadas de conservación.

Acumular dos períodos de alquiler impagos: cuando el inquilino deja de pagar el alquiler durante dos períodos, el propietario puede solicitar la finalización anticipada del contrato.

Incumplir otras condiciones contractuales: el locador también puede rescindir el acuerdo por cualquier otra causa que haya sido establecida expresamente en el contrato.

De esta manera, la normativa contempla distintas circunstancias en las que el propietario puede poner fin al alquiler antes del vencimiento del plazo, siempre que exista una causa prevista por la legislación o por el acuerdo firmado.

Cuándo puede el inquilino rescindir el contrato de alquiler

La posibilidad de finalizar anticipadamente el alquiler también alcanza a los inquilinos, quienes pueden tomar esta decisión cuando se presentan determinadas circunstancias relacionadas con las obligaciones del propietario o el estado de la vivienda.

El Código Civil y Comercial establece que el locatario puede terminar el contrato si el locador no cumple con su obligación de conservar el inmueble en condiciones adecuadas para el uso acordado, siempre que los daños no hayan sido provocados directa o indirectamente por el propio inquilino .

También puede hacerlo cuando existen vicios o defectos en la propiedad que afectan las condiciones del alquiler. Además, tiene la posibilidad de finalizar el contrato en cualquier momento y sin necesidad de justificar su decisión.

En este último caso, deberá pagarle al propietario una indemnización equivalente al 10% del precio correspondiente al período de alquiler que reste hasta la fecha de finalización originalmente pactada. El cálculo comienza desde el momento en que el inquilino comunica su decisión al locador.

Qué establece la ley sobre la finalización de los contratos de alquiler

La normativa determina que los contratos terminan cuando vence el plazo acordado por las partes o cuando alguna de ellas decide no continuar con la relación contractual bajo las condiciones previstas legalmente.