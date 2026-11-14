El Reglamento de Tránsito de la CDMX prohíbe utilizar luces auxiliares de niebla durante el día o cuando no haya baja visibilidad.

Los conductores que utilicen las luces auxiliares de niebla delanteras o traseras durante el día, o cuando no existan condiciones adversas que limiten la visibilidad, pueden recibir una multa de hasta 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en la Ciudad de México.

La sanción está establecida en el artículo 38 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, que prohíbe esta práctica como parte de las acciones que ponen en riesgo la integridad física de los conductores y demás usuarios de la vía pública.

Los automovilistas que enciendan las luces de niebla sin necesidad pueden recibir una multa de hasta 10 veces la UMA. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿De cuánto es la multa por encender las luces de niebla en la CDMX?

El artículo 38, en su fracción correspondiente, establece que los conductores no deben utilizar las luces auxiliares de niebla delanteras o traseras cuando no sean necesarias para mejorar la visibilidad. En ese sentido, el reglamento contempla tres posibles sanciones económicas para quienes incumplan esta disposición:

5 veces la UMA : primera cuantía prevista en el reglamento.

7 veces la UMA : segunda cuantía de la sanción.

10 veces la UMA: monto máximo establecido.

La disposición señala textualmente que los conductores que infrinjan esta prohibición “serán sancionados con una multa equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto de penalización a la licencia de conducir”.

Por ello, no es necesario que exista un accidente para que el uso indebido de estas luces sea motivo de infracción: basta con que se utilicen fuera de las condiciones permitidas por el reglamento.

El artículo 38 del Reglamento de Tránsito establece multas de 5, 7 o 10 UMA por utilizar luces de niebla fuera de las condiciones permitidas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Pérdida de puntos de la licencia de conducir por usar luces de niebla

Además de la multa económica, esta infracción representa la pérdida de un punto de penalización en la licencia de conducir. La sanción está contemplada expresamente en el artículo 38 del Reglamento de Tránsito capitalino.

El mismo ordenamiento establece que las penalizaciones se registran en la licencia del conductor, por lo que utilizar las luces auxiliares de niebla sin que existan condiciones que limiten la visibilidad puede tener consecuencias tanto económicas como en el historial de puntos del automovilista.