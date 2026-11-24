Qué significa la señal de tránsito con una E negra en mayúscula y una equis en rojo: cuál es su diferencia con “No estacionar”

Una de las señales de tránsito que más dudas genera en la calle y genera muchas confusiones es la de un círculo blanco con borde rojo, una E negra en mayúscula y una equis roja encima. Muchos conductores creen que es igual a “No estacionar”; sin embargo, no lo es.

Se trata de la señal “No estacionar ni detenerse” y forma parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme que establece el Anexo L del Decreto 779/1995, reglamentario de la Ley de Tránsito 24.449.

Qué significa la señal de tránsito y en qué se diferencia de “No estacionar”

Según el Decreto Reglamentario 779/1995, la señal de tránsito se la conoce como “No estacionar ni detenerse” e “indica la prohibición absoluta de estacionar o detener el vehículo” .

Es decir que esta señal de tránsito no admite ni siquiera la detención para ascenso y descenso de pasajeros o para carga y descarga de mercaderías. La única detención posible es por motivos de circulación, como un semáforo en rojo o un embotellamiento.

Qué significa la señal de tránsito con una E negra en mayúscula y una equis en rojo: cuál es su diferencia con “No estacionar” Fuente: Generado con Gemini | Equipo Audiencias

La diferencia con la señal “No estacionar” es la siguiente:

No estacionar: prohíbe dejar el vehículo detenido por un tiempo prolongado, pero tolera una parada breve para subir o bajar pasajeros o cargar y descargar.

No estacionar ni detenerse: prohíbe todo, incluso la parada más corta.

Esta diferencia es clave para evitar errores como, por ejemplo, confundir una zona donde se puede dejar pasajeros con otra donde no se puede .

En este marco, la señal aparece donde la calzada debe quedar despejada como, por ejemplo, accesos de servicios de emergencia o tramos de circulación intensa.

Qué debe hacer el conductor al ver esta señal

Ante la señal de tránsito, el conductor debe respetar la prohibición de inmediato y anticiparse.

El conductor debe:

No frenar ni unos segundos para que baje un acompañante o para dejar un paquete.

Buscar el estacionamiento habilitado más cercano , una vez superado el tramo señalizado.

Seguir circulando con fluidez , salvo que el tránsito obligue a detenerse.

Revisar los carteles complementarios, que pueden indicar horarios o la extensión del tramo.

Este tipo de señales de tránsito busca preservar la seguridad y la fluidez del tránsito en lugares sensibles.

En conclusión, la E negra en mayúscula con una X roja no admite ninguna salvedad. Cuando el conductor la vea, no debe estacionar ni te detenerse. En cambio, debe seguir de largo y buscar un lugar habilitado más adelante.