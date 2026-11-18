Basado en la norma NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, el Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras busca mejorar la seguridad vial y garantizar que peatones, ciclistas y automovilistas interpreten las señales.

El Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras establece criterios uniformes para el diseño, los colores, las características y la colocación de las señales de tránsito en México. Se trata de un documento técnico oficial que deben respetar conductores de todo tipo de vehículo.

Una de las indicaciones más populares es SR-40 Zona 30, identificada por la “Zona 30″ dentro de un círculo rojo. Su objetivo es mejorar la seguridad vial y generar espacios amigables para quienes caminan, utilizan bicicletas o viven en esas comunidades.

El Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras incorpora criterios de accesibilidad e inclusión. Magnific

¿Qué significa la señal de tránsito que dice Zona 30 dentro de un círculo rojo?

La señal le indica a los conductores que están ingresando a un sector urbano de tránsito calmado, donde la velocidad de circulación no debe superar los 30 kilómetros por hora y se da prioridad a peatones y ciclistas.

Al circular a menor velocidad, hay más tiempo para reaccionar ante situaciones inesperadas y pueden detener sus vehículos en una distancia menor. Esto resulta importante en calles donde peatones y ciclistas comparten el espacio con automóviles.

Además, la reducción de la velocidad contribuye a disminuir el ruido y las emisiones contaminantes, y favorece una convivencia urbana más segura. También permite generar entornos más agradables para:

Caminar Andar en bicicleta Desarrollar actividades comerciales y comunitarias

La indicación cumple, asimismo, una función de concientización: recuerda a los automovilistas que deben adaptar su forma de manejar a las características de cada calle y priorizar la seguridad de los ciudadanos.

¿Dónde se ubica la señal SR-40 Zona 30?

De acuerdo con los criterios del Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, esta señal se instala en los accesos y salidas de las vías diseñadas bajo el concepto de Zona 30, como:

Cruces o sendas peatonales elevada

Estrechamiento de calzada

Cambio de textura y color en el pavimento

Señalización vertical y horizontal específica

Intersecciones en “T” o giros cerrados

Un aspecto importante es que no alcanza con colocar el cartel para reducir la velocidad del tránsito. También deben implementarse previamente medidas físicas y de diseño vial que permitan controlar la circulación de los vehículos y disminuir el volumen del tránsito motorizado.

La señal debe complementarse con un tablero adicional que indique “Inicio” o “Fin”, según corresponda, para identificar claramente los límites del área de tránsito calmado.

¿Cómo están fabricadas las señales de tránsito?

Los carteles SR-40 se fabrican con un material que ofrece resistencia y durabilidad. Además, incorporan vinilo blanco con material reflejante de grado ingeniería o de alta intensidad, que permite mejorar su visibilidad durante el día y en condiciones de poca iluminación.

Respetar esta señal es fundamental para construir calles más seguras, reducir los riesgos de siniestros viales y garantizar una mejor convivencia entre automovilistas, peatones y ciclistas.