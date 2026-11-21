Qué significa la señal de tránsito de círculo rojo, dos autos y un franja roja en diagonal

Comprender las señales de tránsito es importante para la seguridad vial y la correcta circulación vehicular a lo largo del país.

En este marco, existe una señal de tránsito que se puede repetir en una ruta y que su conformación física es de círculo rojo, dos autos y una franja roja en diagonal .

Esta señal se la conoce como “No Adelantar” y forma parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme.

Qué significa la señal de tránsito de círculo rojo, dos autos y un franja roja en diagonal

Según el Decreto Reglamentario 779/1995, la señal de tránsito se la conoce como “No adelantar” y significa que “se encuentra prohibido el sobrepaso”.

Qué significa la señal de tránsito de círculo rojo, dos autos y un franja roja en diagonal Fuente: Imagen ilustrativa generada con Gemini | Equipo Audiencias

La señal de tránsito se ubica al inicio del tramo en el que rige la prohibición y en ambos laterales de la vía.

Qué hacer cuando se ve la señal de tránsito

Al ver la señal de tránsito, el conductor debe:

Mantenerse en su carril.

No invadir el carril contrario para pasar a otro vehículo.

Respetar la prohibición hasta que aparezca una señal que indique el fin de esa restricción o cambien las demarcaciones viales que la establecen.

Extremar la precaución, ya que suele colocarse en zonas de visibilidad reducida, curvas, puentes, cruces o lugares donde adelantar resulta peligroso.

Es importante respetar esta señal de tránsito no solo porque constituye una infracción y puede generar multas, sino porque aumenta significativamente el riesgo de choque frontal entre dos vehículos, ya que estos carteles están ubicados estratégicamente.

En conclusión, los conductores deben reconocer la señal de tránsito “No Adelantar”, ya que es una señal muy común en ciertos sectores de una ruta. Asimismo, es vital que se respete porque puede evitar siniestros viales.