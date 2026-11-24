La manzana roja y la verde tienen un perfil nutricional similar, pero presentan algunas diferencias en su composición. Las principales variaciones se encuentran en la concentración de carbohidratos, azúcares, pigmentos vegetales y determinados compuestos antioxidantes.
En términos generales, la manzana verde suele aportar ligeramente menos calorías y carbohidratos que la roja, aunque la diferencia no es suficiente para considerar que una sea significativamente más saludable que la otra.
Manzana roja o verde: cuál tiene menos calorías y cuántos carbohidratos aporta
La manzana verde suele aportar ligeramente menos calorías y carbohidratos que la roja, aunque la diferencia nutricional entre ambas variedades es pequeña.
La cantidad de calorías y carbohidratos depende principalmente de la variedad, el grado de maduración y el tamaño de la fruta. Por eso, para hacer una comparación precisa, conviene utilizar valores nutricionales por cada 100 gramos de porción comestible.
|Nutriente
|Manzana verde (Granny Smith)
|Manzana roja (Red Delicious)
|Calorías
|53 kcal
|56 kcal
|Carbohidratos totales
|14,1 g
|14,8 g
|Azúcares
|10,6 g
|11,1 g
|Fibra alimentaria
|2,5 g
|2,0 g
|Proteínas
|0,3 g
|0,2 g
|Grasas
|0,1 g
|0,2 g
Qué diferencias nutricionales hay entre la manzana roja y la verde: fibra, vitaminas y antioxidantes
Según información de la Universidad Tufts, las diferencias entre las manzanas rojas y verdes también se observan en su composición de compuestos fitoquímicos, especialmente carotenoides y polifenoles, sustancias que participan en los mecanismos de protección celular frente al estrés oxidativo.
- Betacaroteno: las manzanas rojas pueden presentar concentraciones hasta un 50% superiores a las de algunas variedades verdes. Este carotenoide pertenece al grupo de los provitamina A, ya que el organismo puede convertirlo en vitamina A (retinol).
- Antocianinas: las variedades rojas contienen mayores concentraciones de estos pigmentos hidrosolubles, pertenecientes al grupo de los flavonoides. Se acumulan principalmente en la piel y son responsables de las tonalidades rojizas y violáceas. Además de su función como pigmentos, presentan actividad antioxidante y participan en la neutralización de especies reactivas de oxígeno.
- Polifenoles: ambas variedades contienen compuestos fenólicos, pero su concentración y perfil varían según el cultivar, las condiciones de cultivo y el grado de maduración. Algunas manzanas verdes pueden presentar mayores concentraciones de determinados polifenoles, como ciertos flavanoles y ácidos fenólicos. Estos compuestos participan en mecanismos antioxidantes y en procesos relacionados con la respuesta inflamatoria.
En términos nutricionales, no existe una variedad universalmente superior: las manzanas rojas se destacan por su contenido de antocianinas y determinados carotenoides, mientras que algunas variedades verdes pueden presentar concentraciones superiores de otros compuestos fenólicos.
Por qué los expertos recomiendan comer manzana con cáscara y qué beneficios tiene
Una de las recomendaciones nutricionales más importantes es consumir la manzana con cáscara, independientemente de su color. Esto se debe a que la piel concentra una proporción significativa de los polifenoles y contribuye al aporte total de fibra alimentaria.
La Escuela de Salud Pública de Harvard identifica a la manzana como fuente de fibra soluble e insoluble, vitamina C y fitoquímicos como la quercetina, la catequina y el ácido clorogénico.
Uno de sus componentes principales es la pectina, una fibra soluble que, al entrar en contacto con el agua, forma una sustancia gelatinosa. Este mecanismo puede contribuir a moderar la absorción de nutrientes y favorecer la regulación del colesterol LDL.
Además, la fibra alimentaria contribuye a prolongar la sensación de saciedad y favorece el tránsito intestinal. Los polifenoles, por su parte, participan en mecanismos relacionados con la protección frente al estrés oxidativo.
La recomendación es lavar correctamente la fruta antes de consumirla y evitar pelarla si se busca aprovechar su aporte de fibra y compuestos vegetales.