La manzana roja y la verde tienen un perfil nutricional similar, pero presentan algunas diferencias en su composición. Las principales variaciones se encuentran en la concentración de carbohidratos, azúcares, pigmentos vegetales y determinados compuestos antioxidantes.

En términos generales, la manzana verde suele aportar ligeramente menos calorías y carbohidratos que la roja, aunque la diferencia no es suficiente para considerar que una sea significativamente más saludable que la otra.

Manzana roja o verde: cuál tiene menos calorías y cuántos carbohidratos aporta

La manzana verde suele aportar ligeramente menos calorías y carbohidratos que la roja, aunque la diferencia nutricional entre ambas variedades es pequeña.

La cantidad de calorías y carbohidratos depende principalmente de la variedad, el grado de maduración y el tamaño de la fruta. Por eso, para hacer una comparación precisa, conviene utilizar valores nutricionales por cada 100 gramos de porción comestible.

Nutriente Manzana verde (Granny Smith) Manzana roja (Red Delicious) Calorías 53 kcal 56 kcal Carbohidratos totales 14,1 g 14,8 g Azúcares 10,6 g 11,1 g Fibra alimentaria 2,5 g 2,0 g Proteínas 0,3 g 0,2 g Grasas 0,1 g 0,2 g

La manzana roja y la verde aportan fibra, vitaminas y antioxidantes, pero tienen diferencias en su composición nutricional. Magnific

Qué diferencias nutricionales hay entre la manzana roja y la verde: fibra, vitaminas y antioxidantes

Según información de la Universidad Tufts, las diferencias entre las manzanas rojas y verdes también se observan en su composición de compuestos fitoquímicos, especialmente carotenoides y polifenoles, sustancias que participan en los mecanismos de protección celular frente al estrés oxidativo.

Betacaroteno: las manzanas rojas pueden presentar concentraciones hasta un 50% superiores a las de algunas variedades verdes. Este carotenoide pertenece al grupo de los provitamina A, ya que el organismo puede convertirlo en vitamina A (retinol).

Antocianinas: las variedades rojas contienen mayores concentraciones de estos pigmentos hidrosolubles, pertenecientes al grupo de los flavonoides. Se acumulan principalmente en la piel y son responsables de las tonalidades rojizas y violáceas. Además de su función como pigmentos, presentan actividad antioxidante y participan en la neutralización de especies reactivas de oxígeno.

Polifenoles: ambas variedades contienen compuestos fenólicos, pero su concentración y perfil varían según el cultivar, las condiciones de cultivo y el grado de maduración. Algunas manzanas verdes pueden presentar mayores concentraciones de determinados polifenoles, como ciertos flavanoles y ácidos fenólicos. Estos compuestos participan en mecanismos antioxidantes y en procesos relacionados con la respuesta inflamatoria.

En términos nutricionales, no existe una variedad universalmente superior: las manzanas rojas se destacan por su contenido de antocianinas y determinados carotenoides, mientras que algunas variedades verdes pueden presentar concentraciones superiores de otros compuestos fenólicos.

Por qué los expertos recomiendan comer manzana con cáscara y qué beneficios tiene

Una de las recomendaciones nutricionales más importantes es consumir la manzana con cáscara, independientemente de su color. Esto se debe a que la piel concentra una proporción significativa de los polifenoles y contribuye al aporte total de fibra alimentaria.

La Escuela de Salud Pública de Harvard identifica a la manzana como fuente de fibra soluble e insoluble, vitamina C y fitoquímicos como la quercetina, la catequina y el ácido clorogénico.

Uno de sus componentes principales es la pectina, una fibra soluble que, al entrar en contacto con el agua, forma una sustancia gelatinosa. Este mecanismo puede contribuir a moderar la absorción de nutrientes y favorecer la regulación del colesterol LDL.

Además, la fibra alimentaria contribuye a prolongar la sensación de saciedad y favorece el tránsito intestinal. Los polifenoles, por su parte, participan en mecanismos relacionados con la protección frente al estrés oxidativo.