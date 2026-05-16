Mercado Pago, la billetera virtual de Marcos Galperin, se convirtió en la herramienta financiera más popular con un volumen que supera los 50 millones de usuarios. La plataforma es clave tanto para comerciantes para realizar cobros como para los trabajadores que cobran sus sueldos a través de la aplicación. En pos de cuidar a sus usuarios, sus términos y condiciones son sumamente estrictos para la compra de objetos prohibidos. Desde su página explican que podrán suspender las cuentas que adquieran ciertos productos o servicios. Según indican los Términos y Condiciones de Mercado Pago, la compañía explica que podrá tomar medidas a quienes adquieran los siguientes bienes y servicios: Se trata de una extensa lista de artículos prohibidos que ponen en riesgo la continuación de la cuenta. Puede ser visualizada a través de este link. En caso la billetera virtual detecte, sospeche o confirme que un usuario incumplió las normas podrá aplicar una serie de medidas. El artículo 8.1 explica que podrán aplicar las siguientes sanciones: En la misma línea, se detalla que el usuario será el único responsable por las conductas que puedan generar perjuicios. La norma busca garantizar el cumplimiento legal y evitar el uso indebido de la aplicación. En caso de que Mercado Pago detecte actividades que infrinjan las políticas de uso, podrán cerrar la cuenta sin previo aviso y demandar al usuario por los daños y perjuicios generados. En la misma línea, el artículo 1,3 detalla que no se podrá crear otra cuenta. Si te suspendieron la cuenta y no incumpliste los términos y condiciones, se podrá realizar un reclamo de la siguiente forma: