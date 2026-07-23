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La regulación financiera debe evolucionar al mismo ritmo que la innovación para evitar que nuevas soluciones se queden en el camino, consideró Pedro Rivas, director general de Mercado Pago.

El directivo afirmó que las autoridades deben acompañar el desarrollo del sector con reglas que impulsen nuevos modelos de negocio, sin dejar de proteger a los usuarios y la estabilidad del sistema.

Rivas aseguró que, en muchas ocasiones, la regulación llega después de que surgen las innovaciones e, incluso, existen disposiciones que terminan por impedir el nacimiento o crecimiento de nuevos modelos.

“La regulación siempre viene detrás de cualquier innovación. Hay innovaciones que nunca nacen porque hay una regulación que no permite que nazca, o tiene una regla que impide el crecimiento” , afirmó durante el evento “Open Finance 2050″.

El directivo consideró que uno de los principales retos para las autoridades es mantener una visión más amplia de lo que ocurre en otros mercados para conocer qué esquemas han funcionado, qué riesgos resultaron mayores a los previstos y cuáles terminaron siendo únicamente escenarios hipotéticos.

“Es importante que el regulador tenga esa visión un poco más amplia de lo que está pasando, no nada más en su propia jurisdicción”, señaló.

No obstante, reconoció que el papel del regulador también es garantizar que los riesgos derivados de la innovación no se trasladen al sistema financiero ni afecten a los usuarios, por lo que el desafío será encontrar un equilibrio entre impulsar el desarrollo tecnológico y preservar la estabilidad del mercado.

Colaboración será clave para aplicar las reglas

Por su parte, Luis Ortiz, cofundador y director de operaciones de Klar, afirmó que, además de fortalecer el marco regulatorio, será indispensable mantener una colaboración permanente entre autoridades e instituciones financieras para que las reglas puedan implementarse de manera ágil y eficiente.

“La buena intención y la colaboración de todas las partes, de los reguladores con las instituciones y de las instituciones con los reguladores, es una pieza fundamental”, comentó.

El directivo agregó que el marco regulatorio debe responder a la realidad del mercado mexicano y permitir que bancos, SOFIPOS y fintech ofrezcan mejores servicios a los usuarios sin perder de vista la seguridad y los controles necesarios.

Asimismo, sostuvo que las propias instituciones financieras también tienen la responsabilidad de fortalecer la confianza de los clientes mediante procesos sólidos de supervisión y cumplimiento.

“Como cliente esperas que tu banco, tu SOFIPO, tu fintech, realmente tenga controles y no sean unos cowboys por la vida”, concluyó.