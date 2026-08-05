Hace un tiempo, Mercado Pago incorporó una función de seguridad que todavía es un poco desconocida por la mayoría de los usuarios, pero que puede marcar la diferencia en caso de robo o pérdida del celular.

La herramienta permite que una persona de confianza actúe de inmediato para bloquear el acceso a la cuenta y evitar que terceros puedan utilizar el dinero o acceder a las cuentas bancarias vinculadas.

Aunque no se trata de una función oculta, tampoco está a simple vista dentro de la aplicación. Por ese motivo, muchos usuarios desconocen su existencia.

Qué es la función “Persona de confianza” de Mercado Pago

La opción, conocida como “Persona de confianza”, permite designar hasta cinco personas de confianza , como amigos o familiares, para que puedan intervenir si el titular de la cuenta pierde el celular o sufre un robo.

Cuando una de esas personas reporta el incidente desde su propia cuenta de Mercado Pago, el sistema bloquea de forma preventiva la cuenta afectada .

Además, cierra las sesiones activas y desvincula los dispositivos asociados para impedir accesos no autorizados.

Esta función resulta especialmente útil cuando el usuario no puede ingresar a su cuenta porque ya no tiene el teléfono celular o teme que otra persona pueda utilizarlo.

Mercado Pago: la función oculta que tenés que activar para proteger tu dinero si te roban el celular

Paso a paso: cómo activar esta herramienta de seguridad en Mercado Pago

Configurar esta función lleva apenas unos minutos. Para hacerlo, es necesario seguir estos pasos:

Abrir Mercado Pago e ingresar a Mi perfil .

Entrar en la sección Seguridad .

Seleccionar la opción Persona de confianza.

Agregar hasta cinco contactos mediante su número de teléfono, correo electrónico o desde la agenda del celular.

Esperar a que cada persona acepte la invitación desde su propia cuenta de Mercado Pago.

Es importante tener en cuenta que los contactos elegidos también deben ser usuarios de Mercado Pago para poder utilizar esta función .

Qué hacer si te roban el celular y cómo bloquear tu cuenta de Mercado Pago

Si sufrís el robo o la pérdida del teléfono, la persona que designaste como contacto de confianza podrá reportar el hecho desde la aplicación siguiendo estos pasos:

Ingresar en Mi perfil.

Acceder a Seguridad.

Entrar en Personas de confianza.

Seleccionar la cuenta correspondiente.

Elegir la opción Reportar robo o pérdida de teléfono.

Además de utilizar esta herramienta, Mercado Pago recomienda bloquear el dispositivo desde Android o iPhone, solicitar a la empresa de telefonía la suspensión de la tarjeta SIM y pedir el bloqueo preventivo de la cuenta para evitar movimientos no autorizados.