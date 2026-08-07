Cada vez más personas ocupan alternativas naturales solucionar problemas del hogar sin recurrir a aerosoles o químicos agresivos. Entre los trucos caseros que volvieron a popularizarse aparece el de poner una hoja de laurel en los rieles de la ventana.

Esta planta cuenta con propiedades capaces de funcionar como una barrera repelente anti insectos al mismo tiempo que aromatiza distintos espacios del hogar.

Por qué recomiendan poner laurel en las ventanas

El truco funciona para mantener alejados a los insectos de las aberturas de la casa . Las hojas del laurus nobilis contienen aceites esenciales con diferentes compuestos volátiles como el 1,8-cineol, linalool, a-pineno y eugenol que le dan su olor característico.

Las ventanas, al permanecer por largas horas abiertas para la ventilación, suelen ser la entrada de molestos insectos que se quedan en el hogar.

Este método es clave porque no requiere preparar mezclar ni utilizar productos sobre las superficies. Es económico y las hojas pueden retirarse para ser reemplazadas cuando pierden su aroma.

Cómo hacer correctamente el truco del laurel

El truco no requiere de productos especiales y tan solo requiere unos minutos. Se deben seguir los siguientes pasos: