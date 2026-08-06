Mercado Pago | Qué significa que mi transferencia o ingreso de dinero no se acredite de manera inmediata.

Muchos usuarios de Mercado Pago se preguntan por qué una transferencia recibida no se acredita de forma inmediata, a pesar de que la billetera promociona la instantaneidad como uno de sus principales atributos.

Si bien la mayoría de las operaciones se procesan en segundos, existen situaciones puntuales en las que Mercado Pago retiene o demora el ingreso del dinero. Conocer estos motivos ayuda a entender que, en la mayoría de los casos, no se trata de un error del sistema.

Esto sucede tanto con transferencias entre usuarios como con pagos recibidos por venta de productos o cobros con código QR, dos de los usos más habituales de la billetera en Argentina.

Por qué Mercado Pago puede demorar una transferencia

La billetera aplica controles automáticos de seguridad antes de liberar los fondos en determinadas operaciones. Esto ocurre, sobre todo, con movimientos que se salen del comportamiento habitual de la cuenta.

Entre los motivos más frecuentes se encuentran:

Verificación antifraude : montos elevados o inusuales para el historial del usuario pueden quedar en revisión.

Cuenta nueva o recién verificada : los primeros movimientos suelen pasar por controles adicionales.

Transferencias entre CBU y CVU : aunque interoperables, algunas rutas bancarias procesan con algunos minutos de diferencia.

Datos inconsistentes del emisor o receptor: errores en el CBU o CVU de destino pueden generar demoras hasta que se confirma la operación.

En estos casos, el dinero suele figurar como “en revisión” o “pendiente” dentro del historial de movimientos de la aplicación, antes de pasar a disponible. La demora, en general, dura entre algunos minutos y pocas horas, y no implica la pérdida del dinero.

Qué dice la normativa del BCRA sobre los plazos de acreditación

Según la Comunicación “A” 8399 del Banco Central de la República Argentina, las transferencias inmediatas deben acreditarse en un plazo máximo de 15 segundos, tanto en cuentas bancarias como en billeteras virtuales interoperables.

Sin embargo, esa inmediatez tiene límites establecidos por el propio regulador. Las transferencias en pesos están garantizadas hasta un monto equivalente a 15.000 UVA por día y por cuenta, mientras que las operaciones en dólares o euros tienen un tope de u$s 12.500 diarios.

Superado ese límite, la entidad puede solicitar validaciones previas antes de acreditar el monto excedente. Además, el BCRA habilitó controles adicionales para transferencias en moneda extranjera, que pueden diferirse hasta 13 horas hábiles cuando se detecta más de un envío en el mes.

Estas reglas explican por qué, en ciertas operaciones grandes o atípicas, ni Mercado Pago ni ningún banco puede garantizar la acreditación al instante, incluso cuando el sistema funciona correctamente.

Si una transferencia demora más de lo esperado, lo recomendable es revisar el estado del movimiento dentro de la app y, si figura como “en revisión” por más de 24 horas, contactar al soporte de Mercado Pago con el comprobante de la operación a mano.