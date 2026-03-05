La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió una serie de lentes de contacto tras constatar que se trata de productos que se comercializaban sin ninguna autorización y con información incompleta, lo que impide garantizar su calidad, seguridad y origen. La medida fue oficializada mediante la Disposición 1099/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde el organismo resolvió prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional al considerar que representan un riesgo para la salud pública. Según la disposición, durante una inspección se encontraron unos 10.000 blisters de lentes de contacto de la marca NOVMAS, además de una solución multipropósito para su limpieza y conservación. Ninguno de estos productos contaba con autorización de la ANMAT. Los artículos prohibidos son: La investigación se originó a partir de tareas de control y vigilancia realizadas por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS). Los inspectores encontraron: Debido a la ausencia total de controles, el organismo concluyó que no es posible garantizar su calidad, seguridad ni eficacia, y que su uso podría exponer a los consumidores a lesiones oculares, infecciones o tratamientos médicos innecesarios. Para prevenir riesgos sanitarios, la ANMAT dispuso: