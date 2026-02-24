La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió un conocido shampoo por ser peligroso e ilegal para la salud. El producto no contaba con la inscripción sanitaria correspondiente, por lo que no se podía garantizar las condiciones de elaboración. A través de la Disposición 599/2026, el organismo encargado de proteger a los consumidores prohibió una serie de productos capilares de la marca “SILKDROP”: Mediante el comunicado, el organismo detalló que al consultar la base de datos de cosméticos inscriptos no se hallaron productos cuyos datos identificatorios correspondan a los rotulados. De esta manera, constataron que se comercializaban sin la inscripción sanitaria, lo que representa un riesgo de salud para la población porque “podrían contener formol”. “El uso de este ingrediente con la finalidad de alisar los cabellos no se encuentra autorizado, por cuanto puede derivar en la exposición a vapores tóxicos con potencial para generar diversos efectos nocivos sobre la salud del usuario y del aplicador”, explican en la Disposición. ANMAT prohibió el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos mencionados en todo el territorio nacional por ser potencialmente peligrosos. ANMAT detalla que los consumidores podrán contactarse a través de del sitio ANMAT Responde. El correo de contacto es pesquisa@anmat.gob.ar y en el mensaje se deberá detallar la situación completa con fotos del rótulo.