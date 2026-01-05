La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso el retiro inmediato de una popular marca de lentes de contacto que se comercializaban en supermercados y otros comercios por incumplir la normativa vigente y representar un riesgo para la salud de los usuarios.

La medida se formalizó mediante una publicación difundida en el sitio oficial del Gobierno donde se prohíbe el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de todos los lotes involucrados.

¿Cuáles son los productos prohibidos por ANMAT?

La ANMAT informó que se detectaron en el mercado nacional lentes de contactos de fantasía (estéticos/sin corrección) de distintas marcas sin su correspondiente registro sanitario.

La disposición indica que se detectaron productos sin registro ante la ANMAT, otros con incumplimientos normativos, falta de identificación de lote y vencimiento, y rótulos que no coincidían con los aprobados.

“Las lentes de contacto blandas se encuentran en contacto directo con la córnea. Es por ello, que los materiales utilizados deben cumplir con los requisitos que demuestren que el producto final es seguro”, indicaron desde ANMAT.

ANMAT anunció la prohibición de unos lentes de fantasía.

El organismo de control indicó que “cualquier irregularidad tanto en el proceso de fabricación como en las materias primas utilizadas puede producir daños en la córnea, en la película del lagrimal o provocar: intolerancia, ardor, picazón, irritación, erosión, inflamación o infección”.

¿Cuál fue la decisión de ANMAT sobre los limpiadores?

La ANMAT resolvió prohibir el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de todos los lotes de los productos “Limpiador Multiuso desinfectante”, “Sulfato de cobre” y “Removedor de insectos ultra concentrado”, hasta que regularicen su situación. Además, extendió la prohibición de uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional para el resto de los artículos involucrados.

ANMAT informó que “el uso de lentes de contacto que no han sido sometidos a la evaluación de la autoridad sanitaria aumenta los riesgos del producto que podrían devenir en daños graves para los usuarios que ignorando estas circunstancias los utilizan”

Las recomendaciones de ANMAT sobre los productos sin registro

Adquirir productos médicos registrados, que se encuentren identificados en idioma español, con datos del importador o fabricante autorizado en la república Argentina, que cuenten con nro. de autorización de ANMAT como “PM XXXX-XX, y solicitar y conservar la documentación de procedencia e instrucciones de uso.

Ante cualquier duda ponerse en contacto a través de los correos electrónicos de pesquisa@anmat.gob.ar o responde@anmat.gob.ar telefónicamente a través de ANMAT RESPONDE 0800-333-1234.

Ante cualquier síntoma, recurrir a la consulta de oftalmólogo o guardia oftalmológica.

¿Cómo es el protocolo para productos falsos?

La ANMAT detalla en el anexo de sus resoluciones las diferencias existentes entre el producto original y las unidades falsificadas.

Las alteraciones no solo radican en el registro, sino también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado y en parte del texto. Por eso, para comprender el insumo, se deberá verificar el etiquetado original.

“En caso de contar con aquellas con las características descriptas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde“, sumaron.