La Disposición 7831/2025 publicada en el Boletín Oficial establece que se trata de un "producto apócrifo" que no presenta el etiquetado adecuado, lo que lo convierte en un alimento ilegal. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha ordenado el retiro inmediato de todos los supermercados de uno de los aceites de oliva más consumidos debido a una falta grave al código alimentario que podría resultar en un potencial peligro para los consumidores. El organismo de control reveló que los aceites de oliva no carecen de registros de establecimiento y de producto como en otras medidas similares, sino que tras consultar al ente local se constató otra irregularidad. ANMAT ordenó la prohibición de estos insumos "en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por los argumentos vertidos" en su publicación oficial. Tras una investigación que determinó las irregularidades en el rotulado, el organismo de control ordenó el retiro de este producto: Los productos tenían un RNE y un RNPA existentes, pero al consultar a la firma, pertenecía a otra razón social que no lo aceptó como propio ni como válidos. Los envases analizados presentaban falsas etiquetas, ya que mostraban en su rotulación un Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y un Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) que correspondía a un insumo diferente. Es importante destacar que la veracidad en el etiquetado de productos es fundamental para garantizar la seguridad del consumidor. La ANMAT especifica en el anexo de sus resoluciones las discrepancias entre el producto original y las unidades falsificadas. Las alteraciones no solo se encuentran en el registro, sino también en las especificaciones técnicas que se presentan en el rotulado y en parte del texto. Por lo tanto, para entender el insumo, es necesario verificar el etiquetado original. “En caso de poseer productos con las características descritas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía correo electrónico o a través del sitio ANMAT Responde”, añadieron. El correo de contacto es pesquisa@anmat.gob.ar y en el mensaje se debe detallar la situación completa junto con fotos del rótulo. La ANMAT continúa su labor de vigilancia y control sobre los productos alimenticios en el país. En este contexto, se han intensificado las inspecciones en supermercados y comercios para asegurar que no se comercialicen productos que no cumplan con la normativa vigente, garantizando así la salud de los consumidores. Asimismo, se recomienda a los ciudadanos que verifiquen cuidadosamente las etiquetas de los productos que adquieren, prestando especial atención a los registros de establecimiento y de producto. La ANMAT reafirma su compromiso de proteger a la población de alimentos potencialmente peligrosos y apela a la colaboración de los comerciantes para evitar la circulación de productos ilegales.