La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de varios productos para el cabello pertenecientes a dos marcas reconocidas luego de detectar que eran vendidos sin cumplir con la normativa vigente. Según el organismo, ninguno contaba con inscripción sanitaria en sus envases, lo que impide conocer su procedencia real y los ingredientes utilizados, representando un serio riesgo para la salud de los usuarios. La medida fue oficializada mediante las disposiciones 599/2026 y 634/2026, publicadas en el Boletín Oficial. Mediante tareas de fiscalización, se concluyó que tanto los productos de la marca GOOD HAIR como los de SILKDROP eran ilegítimos y, además, podían contener formol como activo alisante, un componente prohibido para este tipo de cosméticos. Durante la fiscalización, la ANMAT detectó la venta de diez productos capilares de la marca GOOD HAIR sin inscripción sanitaria, entre ellos: Todos carecían de datos de registro en su rotulado. La ANMAT destacó que, al consultar su base de datos de cosméticos inscriptos, “no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado”. En una investigación paralela, el organismo también detectó seis productos ilegítimos bajo la marca SILKDROP, que también se comercializaban sin datos de inscripción sanitaria: Las dos disposiciones señalan que la comercialización ilegal se detectó tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales. ANMAT informó que los productos fueron ofrecidos incluso en Mercado Libre, razón por la cual intervino el Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria para gestionar la baja de todas las publicaciones. Uno de los puntos más graves es la posibilidad de que estos alisadores contengan formol como ingrediente activo. El organismo advierte que “el uso de dicho ingrediente con la finalidad de alisar el cabello no se encuentra autorizado” debido a los efectos nocivos que puede generar. La ANMAT remarcó que se trata de “productos ilegítimos, no inscriptos ante esta Administración Nacional, para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración”, lo que impide garantizar su seguridad, eficacia o cumplimiento de la normativa vigente. Ante las irregularidades detectadas, el organismo dispuso la prohibición total del uso, comercialización, distribución, publicidad y publicación en plataformas de venta en línea de todos los productos descriptos, tanto de GOOD HAIR como de SILKDROP, en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos. El Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal recomendó la medida “a fin de proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados”. Además, ordenó informar a todas las autoridades sanitarias jurisdiccionales para reforzar la fiscalización en todo el país.