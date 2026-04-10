La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dio de baja las habilitaciones otorgadas a HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA, vinculados a la producción del fentanilo contaminado. El organismo canceló los legajos de ambas firmas, según lo indicado en la Disposición 1848/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La decisión constituye el cierre administrativo del proceso iniciado en 2025, cuando el organismo ya había dispuesto la inhibición de las actividades productivas de ambas compañías y la prohibición de uso, distribución y comercialización de todos los productos registrados a nombre de HLB Pharma Group SA. La ANMAT recordó que la medida se apoya en una serie de antecedentes regulatorios, inspecciones e irregularidades críticas detectadas en ambas firmas, además de elementos incorporados en el expediente judicial federal FLP 17371/2025. La entidad explicó que la finalidad principal es proteger la salud pública frente a fallas graves en la calidad de medicamentos, señalando que los hechos registrados exponen riesgos inaceptables para los pacientes, reportó la ANMAT. Los certificados de los productos no serán eliminados, sino reinscritos a su vencimiento para mantenerlos activos en el marco de la causa penal iniciada. También señaló que las empresas no cuentan actualmente con director técnico responsable y que no presentaron ningún plan para revertir las inhibiciones ni recurrieron la disposición 3158/2025. El 8 de mayo de 2025, tras el registro de los incidentes, la ANMAT prohibió específicamente la distribución del fentanilo elaborado por HLB Pharma, lote 31202 (vencimiento septiembre de 2026, presentación por 100 ampollas de 5 ml, con Certificado N°53.100), una vez confirmada la presencia de Klebsiella pneumoniae. El brote, que afectó a pacientes en hospitales de La Plata y Rosario, motivó la intervención inmediata. Durante el año, la entidad había establecido diversas sanciones contra HLB Pharma ante un patrón sostenido de incumplimientos normativos. En febrero, se prohibió la distribución de dopamina por falta de trazabilidad. En abril, se ordenó el retiro total de lotes de Propofol por sospecha de falsificación. Además, prohibieron el diclofenac y la morfina debido a contaminación cruzada crítica. La seguidilla de medidas culminó con la prohibición de distribución de fentanilo el 8 de mayo. Por su parte, Laboratorios Ramallo S.A. quedó inhabilitado para producir a partir del 24 de febrero de 2025, luego de que inspecciones identificaran deficiencias clasificadas como críticas y graves en el sistema de calidad farmacéutica. Las auditorías ejecutadas por la autoridad fueron determinantes: se comprobaron irregularidades severas en áreas clave como validación de procesos, documentación, producción, recursos humanos, depósitos, control de calidad y demás aspectos que inciden en la seguridad y eficacia de los medicamentos.