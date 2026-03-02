La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición y el retiro inmediato de una línea de productos capilares tras detectar irregularidades en su comercialización y falta de registro sanitario. La medida quedó oficializada mediante la Disposición 886/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde el organismo resolvió impedir el uso, venta, publicidad y distribución en todo el país de los cosméticos de la marca “CIENCIA COSMÉTICA”, en todas sus presentaciones, lotes y fechas de vencimiento. Entre los artículos incluidos en la prohibición se encuentran: Según explicó el organismo, estos productos se ofrecían en plataformas digitales sin contar con la inscripción obligatoria, requisito necesario para garantizar su calidad y seguridad. La ANMAT indicó que la detección se produjo a partir de tareas de fiscalización del Sistema de Cosmetovigilancia, que monitorea la venta online de productos cosméticos. Tras verificar la inexistencia de registros válidos, se consideró que los artículos podían representar un riesgo para la salud pública. En particular, se advirtió que algunos alisadores podrían contener formol (formaldehído), sustancia prohibida por sus vapores tóxicos. La exposición a este compuesto puede provocar irritación ocular, enrojecimiento de la piel, picazón, tos y problemas respiratorios. En casos de contacto prolongado, aumenta el riesgo de dermatitis alérgica y patologías más graves. En paralelo, el organismo emitió otras disposiciones: La ANMAT recomienda suspender el uso inmediato y evitar su compra en plataformas digitales o comercios que no acrediten registro sanitario. Además, recordó que los cosméticos deben contar con inscripción oficial para asegurar su calidad y trazabilidad.