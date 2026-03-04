La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió un popular aceite de oliva por una grave falta al código alimentario. El organismo informó que se trata de un producto “apócrifo” que pude poner en riesgo la salud de los consumidores. Mediante la Disposición 510/2026, el organismo de control sanitario informó que ordenó el retiro del siguiente producto: Se trata de un producto que no es fabricado por la empresa. Desde la compañía señalaron que desconocen su procedencia y contenido, al mismo tiempo que enumeraron las diferencias identificadas. El organismo resolvió prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea los productos ilegales por ser falsificados. Dentro de los principales motivos, destacaron que se trata de “un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado“. ANMAT detalla en sus resoluciones las diferencias existentes entre el producto original y las unidades falsificadas. Las alteraciones no solo radican en el registro, sino en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado. “En caso de contar con aquellas con las características descriptas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde”, sumaron. El correo de contacto es pesquisa@anmat.gob.ar y en el mensaje se deberá detallar la situación completa con fotos del rótulo.