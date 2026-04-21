El vinagre blanco se convirtió en uno de los aliados más elegidos para la limpieza del hogar por su practicidad y bajo costo. Su uso en pisos es cada vez más frecuente, especialmente en espacios donde se acumulan grasa, polvo y residuos, como la cocina. La clave está en sus propiedades, la acidez del vinagre permite desinfectar superficies, eliminar bacterias y hongos, y además neutralizar olores sin necesidad de recurrir a productos químicos más fuertes. Por eso, muchas personas lo incorporan como alternativa a los limpiadores tradicionales. Entre sus usos más comunes en pisos, se destacan: El método es simple y no requiere otros productos. Se recomienda diluir media taza de vinagre blanco en un balde con agua tibia y aplicar con un trapo o mopa. Una de las ventajas es que no hace falta enjuagar. Aunque el olor puede ser fuerte al principio, desaparece cuando el piso se seca, lo que agiliza la limpieza y reduce pasos. No es necesario aplicar vinagre todos los días. Su uso puede adaptarse según el nivel de suciedad y el tránsito de cada ambiente. Antes de usar este método, es importante tener en cuenta el tipo de piso. El vinagre no se recomienda en: Además, nunca debe mezclarse con lavandina, ya que esa combinación genera gases tóxicos peligrosos. Para un uso seguro, lo mejor es diluirlo solo en agua. De esta forma, el vinagre se presenta como una opción eficaz y económica para mantener la limpieza del hogar sin complicaciones.