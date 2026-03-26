Las técnicas para limpiar el hogar son muy variadas y en este último tiempo han tomado mucho protagonismo las preparaciones de desinfectantes caseros, los cuales son altamente efectivos y mucho más económicos. En este sentido, existe un desinfectante que se puede hacer únicamente con bicarbonato de sodio con cáscara de limón, dos elementos que son muy fáciles de conseguir en cualquier supermercado y que son relativamente accesibles en cuanto a su precio. Con la mezcla de los dos ingredientes, se podrá hacer un desinfectante que elimine por completo la suciedad, grasitud y deje un aroma fresco y cítrico gracias a las propiedades ácidas que tiene el limón. El bicarbonato de sodiofunciona a la perfección como un elemento abrasivo que ayuda a remover la suciedad de las superficies y combate los malos olores. Además, sirve para blanquear diferentes elementos y es ideal para aplicar en el hogar cuando llega el momento de hacer una limpieza más profunda. Por su parte, el limón es uno de los cítricos que más ayudan a combatir la suciedad por la cantidad de ácidos que tiene y al ser combinado con un compuesto químico como es el bicarbonato de sodio, se puede obtener un desinfectante altamente efectivo y muy fácil de preparar. Para hacer el desinfectante de bicarbonato de sodio y limón se deberán seguir los siguientes pasos: Con la mezcla de bicarbonato de sodio y limón se podrán limpiar todo tipo de superficies y utensilios, del mismo modo que es utilizable para remover grasa y blanquear elementos.