Los trucos caseros y ecológicos se convirtieron en la opción más elegida por quienes buscan alternativas naturales a los productos químicos. La mezcla de detergente con vinagre se volvió una solución efectiva al momento de desengrasar la cocina, eliminar el sarro de los baños y sacar restos de comida, entre otros. Esta mezcla es clave para la limpieza de la casa porque combina dos elementos que suelen estar en todos los hogares. El detergente ayuda a romper la tensión del agua, lo que hace más fácil la limpieza de grasa y residuos minerales. Por su parte, el vinagre es conocido por sus propiedades para disolver sarro y cal, por lo que juntos hacen una solución eficiente para espacios como la mesada de la cocina, los baños, entre otros. Para hacer el truco casero, se deberá seguir los siguientes pasos: La combinación de detergente con vinagre es especialmente útil en zonas donde se acumula sarro y grasa, por lo que su uso está recomendado en las siguientes zonas: Se debe tener cuidado con la mezcla y no utilizarla en piedras naturales como el mármol o el granito. Además, no sumarle lavandina porque puede poner en riesgo la salud de las personas.