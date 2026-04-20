Sentirse pesado después de comer o lidiar con la hinchazón abdominal es una molestia mucho más común de lo que parece. Aunque existen muchos remedios caseros, la solución más efectiva suele ser también la más simple y económica, el agua. La hidratación no es solo para calmar la sed, también permite que el sistema digestivo procese los alimentos sin interrupciones. El proceso digestivo consume líquidos desde que el primer bocado toca la boca. La saliva, cargada de enzimas, necesita agua para empezar a descomponer la comida. Si el cuerpo está deshidratado, todo el proceso se vuelve lento y forzado. Aunque cada organismo es diferente según su peso y actividad, los especialistas coinciden en un rango estándar para adultos sanos entre 1.5 y 2 litros diarios. Sin embargo, no se trata solo de la cantidad, sino también: Incorporar el hábito de beber agua de manera constante no solo previene la pesadez inmediata tras el almuerzo, sino que mejora la salud gastrointestinal a largo plazo. Si soles sentirte cansado o con digestiones difíciles, es clave incorporar estos hábitos.