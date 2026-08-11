Este truco de limpieza se volvió sumamente popular por ser práctico y facilitar las tareas del hogar.

A la hora de limpiar la casa existen diversos trucos para potenciar la higiene. Colocar cinta adhesiva en la escoba para barrer se convirtió en una de las técnicas más eficaces y recomendadas por los expertos.

Esta técnica se suma a otras que se hicieron populares en redes sociales como las mezclas de vinagre, trucos con bicarbonato, entre otros.

Por qué los expertos recomienda pegar cinta en la escoba

La cinta actúa como un complemento a las cerdas de la escoba. Su superficie pegajosa permite atrapar partículas ligeras que suelen escaparse como pelos, cabellos, pelusas y polvo fino.

Este truco de limpieza se volvió sumamente popular por ser práctico y facilitar las tareas del hogar. (Fuente: Shutterstock) Archivo El Cronista

Otros de sus principales beneficios es que reduce la suciedad acumulada en las cercas, lo que hace que necesiten menos mantenimiento. En este contexto, también ayuda a limpiar abajo de las camas, sillones, o muebles bajos.

Es útil en distintos tipos de piso como los de cerámica, porcelanato, madera, vinilo y laminados.

Cómo aplicar el truco de limpieza correctamente

Para aplicar correctamente esta técnica de limpieza se deben seguir los siguientes pasos: