Hervir tres ramitas de romero fresco en medio litro de agua para qué sirve y por qué lo recomiendan.

El romero es una planta muy popular en los hogares, tanto por su aroma como por las creencias que lo asocian con la buena energía y la abundancia.

Sin embargo, hervir tres ramitas en medio litro de agua tiene una utilidad diferente: se trata de un remedio casero que se recomienda para el cuidado del cabello .

Este truco es un remedio casero que se recomienda para el cuidado del cabello.

Cómo se prepara y qué beneficios se le atribuyen

La preparación es sencilla: se hierven tres ramitas de romero fresco (o cuatro cucharadas de romero seco) en medio litro de agua. Al llegar al punto de ebullición se agrega la planta y se deja cocinar a fuego suave entre 10 y 15 minutos, para que libere sus componentes naturales.

Luego se retira del fuego, se deja enfriar, se cuela y el líquido resultante se guarda en un recipiente limpio dentro de la heladera.

A esta mezcla se le atribuyen tres beneficios principales para el cabello:

ayudar a frenar su caída

fortalecer el crecimiento

combatir la caspa.

Según se explica, el romero estimula la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo que favorece que los folículos capilares reciban más nutrientes. Además, sus propiedades astringentes y antisépticas colaboran en regular la grasa del cuero cabelludo y reducir la descamación asociada a la caspa.

Cómo se aplica esta mezcla casera

Se recomienda usar este tónico entre 3 y 5 veces por semana, pudiendo aplicarse día por medio para darle regularidad. La aplicación se realiza directamente sobre la raíz del cabello, con masajes suaves y circulares con la yema de los dedos, durante 10 a 15 minutos, favoreciendo así la absorción y la microcirculación local. Una de las ventajas de este remedio es que no requiere enjuague posterior.

Se trata de un tónico natural que no implica el uso de productos químicos, y que no demanda demasiado tiempo ni tratamientos complejos. De todas formas, se recomienda aplicarlo siempre sobre el cuero cabelludo limpio y, ante cualquier irritación, picazón, enrojecimiento o ardor, suspender su uso. También es aconsejable probar primero una pequeña cantidad en una zona reducida de la piel para descartar reacciones adversas. La preparación debe conservarse refrigerada y consumirse en pocos días para evitar su contaminación.