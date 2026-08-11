El romero es una planta muy popular en los hogares, tanto por su aroma como por las creencias que lo asocian con la buena energía y la abundancia.
Sin embargo, hervir tres ramitas en medio litro de agua tiene una utilidad diferente: se trata de un remedio casero que se recomienda para el cuidado del cabello.
Cómo se prepara y qué beneficios se le atribuyen
La preparación es sencilla: se hierven tres ramitas de romero fresco (o cuatro cucharadas de romero seco) en medio litro de agua. Al llegar al punto de ebullición se agrega la planta y se deja cocinar a fuego suave entre 10 y 15 minutos, para que libere sus componentes naturales.
Luego se retira del fuego, se deja enfriar, se cuela y el líquido resultante se guarda en un recipiente limpio dentro de la heladera.
A esta mezcla se le atribuyen tres beneficios principales para el cabello:
- ayudar a frenar su caída
- fortalecer el crecimiento
- combatir la caspa.
Según se explica, el romero estimula la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo que favorece que los folículos capilares reciban más nutrientes. Además, sus propiedades astringentes y antisépticas colaboran en regular la grasa del cuero cabelludo y reducir la descamación asociada a la caspa.
Cómo se aplica esta mezcla casera
Se recomienda usar este tónico entre 3 y 5 veces por semana, pudiendo aplicarse día por medio para darle regularidad. La aplicación se realiza directamente sobre la raíz del cabello, con masajes suaves y circulares con la yema de los dedos, durante 10 a 15 minutos, favoreciendo así la absorción y la microcirculación local. Una de las ventajas de este remedio es que no requiere enjuague posterior.
Se trata de un tónico natural que no implica el uso de productos químicos, y que no demanda demasiado tiempo ni tratamientos complejos. De todas formas, se recomienda aplicarlo siempre sobre el cuero cabelludo limpio y, ante cualquier irritación, picazón, enrojecimiento o ardor, suspender su uso. También es aconsejable probar primero una pequeña cantidad en una zona reducida de la piel para descartar reacciones adversas. La preparación debe conservarse refrigerada y consumirse en pocos días para evitar su contaminación.