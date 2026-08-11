Herencia o donación en vida: las 7 preguntas que conviene responder antes de decidir qué hacer

Una de las preocupaciones más frecuentes que se despierta entre quienes salen de vacaciones lejos de sus hogares es la posibilidad de que se registre un corte de luz y afecte al freezer.

Aunque después de un tiempo el electrodoméstico puede volver a funcionar, las probabilidades de que los alimentos pierdan su cadena de frío y estado de conservación son concretamente altas.

Por esta razón, muchos recurren a un sencillo truco casero, como poner una moneda sobre una cubetera antes de dejar la vivienda y revisar cómo se encuentra al regreso.

El truco de la moneda permite saber si el freezer se descongeló

La preparación lleva apenas unos minutos. Primero hay que llenar un recipiente con agua y colocarlo en el freezer hasta que se transforme completamente en hielo.

Una vez congelado, se apoya una moneda sobre el hielo y se vuelve a dejar el recipiente dentro del freezer. La idea es que funcione como una referencia visual durante la ausencia.

El truco de la moneda en el freezer puede salvarte de consumir alimentos en mal estado. (Fuente: creada con IA) ChatGPT - creada con IA

Al regresar del viaje, la posición de la moneda puede dar una pista sobre lo ocurrido. Si permanece arriba, el hielo no habría sufrido un descongelamiento completo. Si permanece en el fondo de la cubetera, significa que se derritió.

Qué significa si la moneda aparece en el fondo del recipiente

La situación cambia si la moneda está hundida dentro del hielo o terminó en el fondo . Esto puede indicar que el hielo se derritió durante un corte de luz y después volvió a congelarse.

En ese caso, el freezer pudo haber perdido temperatura durante un período considerable. El problema no es solamente que el electrodoméstico haya dejado de funcionar, sino qué ocurrió con los alimentos almacenados.

Si hubo un descongelamiento prolongado, no alcanza con comprobar que los productos estén congelados nuevamente. Algunos alimentos pueden haber quedado expuestos a temperaturas que favorecen el crecimiento de microorganismos.

Si la moneda está hundida dentro del hielo o terminó en el fondo significa que el hielo se derritió y los alimentos podrían haber perdido la cadena de frío. ChatGPT

Por qué conviene hacer este control antes de salir de viaje

La utilidad del método está en que permite descubrir una interrupción del suministro eléctrico que quizás no haya sido evidente . Una vez que el freezer vuelve a enfriar, puede ser difícil determinar a simple vista si perdió la cadena de frío.

La moneda funciona entonces como una señal sencilla para revisar qué sucedió durante la ausencia. Es particularmente práctica cuando la vivienda queda sola durante varios días y nadie puede controlar el electrodoméstico.

De todos modos, el truco es solo una señal orientativa y no reemplaza las recomendaciones de seguridad alimentaria ni un control de temperatura.

Si existen dudas sobre cuánto tiempo permanecieron descongelados los alimentos, lo que se aconseja es evitar consumir aquellos cuya seguridad no pueda garantizarse.