Los lentes son una herramienta crucial para innumerables personas. No obstante, el uso cotidiano, el polvo y la limpieza inapropiada provocan que los cristales se deterioren con el tiempo.

Debido a que el deterioro afecta no solo a la apariencia de las gafas, sino también a la calidad visual, especialistas en óptica recomiendan seguir un método sencillo para mejorar el estado de las gafas sin necesidad de recurrir a productos onerosos.

Los cristales de los anteojos sufren desgaste con el uso y los rayones inciden en la visión. (Fuente: Shutterstock)

¿Cuál es la razón por la que se rayan los lentes?

Los rayones se generan por diversas causas:

Limpiar los cristales en seco con telas ásperas.

Guardar las gafas sin funda en bolsos o mochilas.

Exposición a partículas de polvo y arena.

Uso prolongado sin mantenimiento adecuado.

A pesar de que los tratamientos antirreflejo y endurecidos disminuyen el riesgo, ningún lente es completamente resistente al desgaste. Por ello, la limpieza adecuada resulta fundamental para prevenir daños mayores.

¿Qué tipo de productos hay que evitar al limpiar los anteojos?

Se tiene la creencia de que el vinagre, el limón o los limpiadores abrasivos son útiles. Sin embargo, estos productos pueden causar daños en el recubrimiento y agravar los arañazos.

Asimismo, se desaconseja el uso de jabón común, dado que produce residuos que ocasionan reflejos incómodos.

Es fundamental optar por métodos de limpieza que sean menos agresivos. Para ello, es recomendable utilizar productos diseñados específicamente para superficies delicadas, garantizando así la preservación de su integridad a largo plazo.

se desaconseja el uso de jabón común, dado que produce residuos que ocasionan reflejos incómodos. (Foto: ChatGPT) ChatGPT

Consejos de expertos para una limpieza óptica segura y efectiva

Agua corriente: remueve polvo y partículas sin causar daños al cristal.

Jabón neutro: contribuye a la eliminación de grasa y suciedad sin perjudicar el tratamiento del lente.

Paño de microfibra: previene la aparición de pelusas y arañazos.

Limpiador óptico o toallitas especiales: opción conveniente para viajes o uso cotidiano.

Paso a paso: la guía definitiva para disminuir rayaduras y mejorar la claridad visual

Coloca los lentes bajo el grifo y humedece toda la superficie. Seca con un paño limpio y suave, sin presionar demasiado. Aplica una pequeña cantidad de jabón neutro con los dedos y frota suavemente en círculos. Enjuaga con abundante agua hasta eliminar cualquier resto de espuma.

reduce marcas superficiales

¿Cuál es la mejor manera de cuidar tus lentes?

Guarda siempre los lentes en su estuche rígido.

Evita limpiarlos en seco o con ropa.

Usa gamuzas limpias y productos específicos para óptica.

No los expongas a superficies abrasivas ni a temperaturas extremas.

General Ópticas

Los especialistas en óptica enfatizan la importancia de seguir estas recomendaciones para maximizar la vida útil de las gafas. Además, sugieren limpiar los cristales diariamente, ya que la acumulación de polvo y grasa puede intensificar el desgaste.

Por otro lado, se advierte sobre el uso de productos no destinados para la limpieza de lentes. Estos pueden comprometer la integridad de los tratamientos antirreflejo y, a largo plazo, afectar la salud visual de quienes dependen de las gafas.