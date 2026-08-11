El truco de la pelota de tenis para borrar marcas de las paredes.

Para que una casa luzca limpia y cuidada, las paredes cumplen un papel fundamental, ya que cualquier marca o rayón puede alterar rápidamente su apariencia. Aunque muchas de estas manchas parecen difíciles de quitar, existen trucos caseros que pueden facilitar la limpieza sin recurrir a productos costosos.

Uno de ellos tiene como protagonista a un objeto inesperado: una pelota de tenis. Según explica la experta en limpieza Yolanda Herrera (@yolandavaquitayoli), este elemento puede utilizarse para eliminar determinadas marcas de las paredes y los muebles y ayudarlos a recuperar un aspecto más cuidado.

Cómo usar una pelota de tenis para limpiar paredes y muebles

Las paredes están expuestas diariamente a roces, golpes y pequeñas manchas que pueden afectar su apariencia. En los muebles ocurre algo similar, especialmente cuando hay niños o mascotas en casa: las marcas de uso, los rayones y las pintadas accidentales pueden aparecer con facilidad.

Ante este tipo de suciedad superficial, la experta en limpieza propone recurrir a un elemento que normalmente no se relaciona con las tareas del hogar: una pelota de tenis humedecida con agua.

“Con solo una pelota de tenis es la forma más fácil de eliminar las marcas en tus paredes y sobre todo, pintadas en los muebles, porque sale como por arte de magia”, explica la experta.

El método no necesita productos específicos ni accesorios especiales. Sin embargo, antes de aplicarlo directamente sobre una superficie visible, es recomendable hacer una pequeña prueba en un sector poco expuesto. La razón es que pinturas, revestimientos y acabados pueden reaccionar de manera diferente ante el roce.

El truco de la pelota de tenis para borrar marcas de las paredes. Gemini IA.

El paso a paso para quitar marcas de las paredes

La técnica recomendada por Yolanda Herrera es simple y requiere muy pocos elementos. Primero hay que humedecer ligeramente la pelota de tenis con agua. La superficie debe quedar húmeda, pero sin llegar a estar completamente empapada.

Una vez preparada, se pasa la pelota sobre la zona marcada realizando movimientos suaves. “Moja la pelota en agua y frota por donde esté la pintura, verás que sale enseguida”, explica.

No es necesario ejercer demasiada fuerza para intentar acelerar el proceso. Si la marca no desaparece de inmediato, lo mejor es continuar con movimientos delicados y observar cómo responde la superficie.

Este punto resulta especialmente importante en muebles lacados, paredes con pintura mate o superficies recién pintadas. En estos casos, una pequeña prueba en un lugar que no quede a la vista permite comprobar si el procedimiento es adecuado.

¿La pelota de tenis puede quitar las manchas de bolígrafo?

Las marcas de bolígrafo son uno de los problemas más molestos cuando aparecen sobre un mueble o una pared. Antes de recurrir a productos de limpieza más fuertes, la especialista propone probar este sencillo método.

“Si esa pintada la hacen con boli, ni te preocupes, pasa la pelota humedecida y listo”, señala.

La recomendación puede resultar útil para determinadas marcas superficiales, aunque el resultado dependerá tanto del tipo de tinta como del material sobre el que se encuentre.

Una tinta permanente o una mancha que lleva mucho tiempo adherida puede requerir otro procedimiento. Lo mismo ocurre con superficies especialmente sensibles, por lo que siempre es conveniente realizar una prueba previa.

El paso a paso para quitar marcas de las paredes. Archivo El Cronista

Cómo quitar rayones y marcas de los muebles con una pelota de tenis

Otro de los usos que destaca la experta está relacionado con los rayones y marcas producidos por el roce de los muebles.

El movimiento de sillas, mesas y otros objetos puede dejar pequeñas señales sobre diferentes superficies. En algunos casos, estas marcas no son profundas y pueden tratarse con métodos sencillos como el que propone la especialista.

“Además de quitar los rayones, quitan la marca que dejan los muebles”, apunta la experta.

La pelota también puede utilizarse sobre determinadas zonas donde los muebles hayan dejado marcas de fricción. Al igual que ocurre con las paredes, lo recomendable es comenzar con movimientos suaves y comprobar el resultado antes de insistir.

Qué precauciones tener antes de aplicar este truco de limpieza

Aunque se trata de un procedimiento sencillo, no todas las superficies responden de la misma manera. Por eso, antes de frotar una pared o un mueble en una zona visible, conviene probar la pelota humedecida en un sector pequeño y poco evidente.

Si la superficie pierde brillo, cambia de color o presenta algún deterioro, será mejor suspender el procedimiento y buscar un método específico para ese material.

En definitiva, una pelota de tenis puede convertirse en un recurso práctico para intentar eliminar determinadas marcas superficiales de paredes y muebles, especialmente cuando se busca una alternativa sencilla y económica para resolver pequeños accidentes domésticos.