Una madre con su hija en brazos, billetes argentinos de $ 20.000 y el logo de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) contempla una prestación económica extraordinaria que también pueden solicitar quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Se trata de la Asignación de Pago Único por Adopción, una ayuda económica destinada a acompañar a las familias que incorporan un niño o adolescente mediante una sentencia judicial.

En noviembre de 2026, el beneficio tendrá un monto actualizado de $ 556.217.

ANSES: cuánto se cobra por la Asignación de Pago Único por Adopción en noviembre

La Asignación de Pago Único por Adopción forma parte del sistema de Asignaciones Familiares de ANSES. A diferencia de otras prestaciones sociales, no se acredita todos los meses, sino que consiste en un desembolso extraordinario que se entrega una sola vez cuando se cumplen las condiciones establecidas.

Edificio correspondiente a la Administración Nacional de la Seguridad Social. ANSES

El importe de noviembre será de $ 556.217, tras la actualización del 1,93% correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Una de las particularidades de esta prestación es que resulta compatible con la AUH. Esto significa que las familias que perciben la asignación universal también pueden acceder al pago único, siempre que hayan tenido derecho a cobrar esa prestación durante el mes en que se dictó la sentencia judicial de adopción.

Quiénes pueden cobrar el beneficio y cuáles son los requisitos

ANSES establece que la Asignación de Pago Único por Adopción está disponible para distintos grupos de beneficiarios.

Entre ellos se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia.

Personas cubiertas por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Trabajadores temporarios y rurales.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Personas que cobran la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Beneficiarios que cobren o hayan cobrado la AUH, la AUH por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo.

Para solicitar el pago, los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes al momento de la sentencia de adopción.

Además, el trámite debe iniciarse dentro de los dos meses y hasta los dos años posteriores a la fecha en que se dictó la sentencia judicial.

Cómo solicitar la Asignación de Pago Único por Adopción en ANSES

Los titulares que cumplan con las condiciones podrán gestionar el cobro ante ANSES y, para completar la solicitud, deberán reunir la siguiente documentación:

DNI de la madre y/o el padre adoptante.

DNI del niño o adolescente.

Partida de nacimiento.

Sentencia judicial de adopción.

La gestión puede realizarse de manera presencial en una oficina de ANSES, con turno previo, o a través de la plataforma de Atención Virtual del organismo.

Es importante respetar los plazos establecidos y comprobar que toda la documentación esté completa para acceder al pago único de $ 556.217.