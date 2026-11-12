La primavera marca el inicio de la floración de los jazmines en patios, calles y jardines de todo el país. Estas especies ganan protagonismo durante los meses cálidos, mientras perfuman los ambientes exteriores con su aroma característico. Por eso, conocer sus necesidades básicas permite prolongar la vida de cada especie.

El mercado ofrece distintas alternativas según el espacio disponible en cada vivienda y espacio . De esta forma, así como existen ejemplares enredaderas que cubren muros y pérgolas, también hay opciones tipo arbusto o árbol que se adaptan a macetas grandes. Así, cada persona elige el formato que mejor responde a la estructura de su jardín.

Los tipos de jazmines y la forma en que crece cada uno

La variedad de especies define tanto el tamaño como el aspecto visual de la planta . El jazmín del país y el de leche crecen como trepadoras de follaje abundante, mientras que el jazmín del cabo y el jazmín chino desarrollan copas más compactas. Sin embargo, todas estas variantes comparten requerimientos similares de luz y riego.

Los colores de sus flores aportan diversidad estética más allá del clásico tono blanco. Algunas variedades presentan pétalos amarillos como el jazmín amarillo de invierno, mientras otras exhiben matices rosados o violáceos en sus brotes .

El jazmín tiene distintas especies que requieren cuidados diferentes.

Llega la temporada de jazmines: las claves del cuidado

Para mantener la fuerza de las enredaderas y los ejemplares tipo árbol durante la primavera, los especialistas recomiendan aplicar rutinas simples de mantenimiento. Un manejo adecuado del agua y los nutrientes evita la caída prematura de los pimpollos, así la planta conserva su floración por más semanas:

Ubicación con sol directo: la planta necesita recibir al menos cuatro horas de luz solar por día para desarrollar flores. Sin embargo, conviene proteger las hojas del sol intenso del mediodía en zonas muy calurosas.

Riego moderado y constante: el sustrato debe mantenerse húmedo durante la primavera sin llegar al encharcamiento. Por eso, el riego cada dos días funciona bien en macetas, mientras que en tierra directa alcanza con dos veces por semana.

Sustrato con buen drenaje: las raíces del jazmín sufren con el exceso de agua acumulada en el fondo. Así, mezclar tierra fértil con perlita o arena gruesa mejora la aireación y previene hongos.

Truco casero con cáscaras de banana: hervir cáscaras de banana y usar esa agua fría para regar aporta potasio natural a la tierra. Este nutriente fortalece los tallos y estimula la apertura de nuevos pimpollos.

Poda de limpieza post floración: cortar las ramas secas y las flores marchitas redirige la energía hacia los brotes nuevos. De este modo, el arbusto o la enredadera mantiene su forma y prepara la siguiente etapa de crecimiento.

Otras claves para cuidar tus plantas

El uso de fertilizantes orgánicos cada quince días refuerza el efecto de los cuidados caseros. El compost maduro o el humus de lombriz mejoran la estructura del suelo, mientras aportan los minerales que la planta consume al florecer. Así, el ejemplar enfrenta el verano con mayor resistencia.

El control preventivo de plagas completa el esquema básico de mantenimiento en esta época del año. La aparición de pulgones o cochinillas suele afectar los brotes tiernos durante los días templados, pero una aplicación semanal de jabón potásico controla el problema sin dañar la flor.