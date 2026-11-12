La Semovi aclaró que la licencia permanente digital tiene la misma validez que la física a nivel nacional.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) estableció el 31 de diciembre de 2026 como último día para solicitar la licencia permanente de conducir tipo A. Una vez vencido ese plazo, ya no será posible acceder a este beneficio y los conductores deberán continuar con el sistema habitual de renovación periódica.

El documento puede gestionarse por internet o de manera presencial , según la situación de cada conductor y sus antecedentes. Por eso, quienes todavía no lo solicitaron deberán conocer los requisitos, los costos y los pasos necesarios para completar el trámite antes de que termine el año.

Quienes deseen contar con la licencia en formato físico podrán pedir la impresión del documento de manera gratuita hasta el 31 de diciembre de 2026. Magnific

Fecha límite para tramitar la licencia permanente

De acuerdo con la Semovi, el período para obtener la licencia permanente finalizará el 31 de diciembre de 2026. Quienes no hayan realizado el trámite antes de esa fecha perderán la oportunidad de conseguir un documento que no requiere renovaciones futuras.

A partir del 1 de enero de 2027, dejará de estar disponible esta modalidad y los conductores tendrán que volver al esquema tradicional, que exige renovar la licencia cuando vence y abonar el importe correspondiente.

La licencia permanente tiene un costo único de 1.500 pesos y puede solicitarse tanto en el portal oficial de la Semovi como en los módulos de atención habilitados .

Se recomienda iniciar el proceso con anticipación, ya que la acreditación del pago puede demorar hasta 72 horas y debe estar validada para completar la gestión.

Cuáles son los requisitos y cuánto cuesta la licencia de conducir permanente

La licencia permanente tipo A, destinada a quienes conducen vehículos particulares, tiene un precio de 1.500 pesos, según la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Para obtenerla, los solicitantes deben cumplir determinadas condiciones: no haber recibido más de una sanción por el programa Conduce sin alcohol y no contar con sentencias por delitos graves.

Además, deberán presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente, como INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar o tarjeta de residencia. Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o del Estado de México. Comprobante del pago de 1.500 pesos. Cita previamente agendada en el sistema de la Semovi. Licencia tipo A anterior, en caso de tenerla. Constancia de aprobación del curso o examen teórico, para quienes solicitan el documento por primera vez.

Los conductores que tramitan por primera vez deben aprobar un examen teórico sobre el Reglamento de Tránsito. La evaluación consta de 20 preguntas de opción múltiple y requiere una calificación mínima de 8. Si no aprueban, pueden volver a realizarla hasta dos veces en un mismo día.

En cambio, quienes ya tienen o tuvieron una licencia tipo A expedida por la Semovi están exentos de esta evaluación.

¿Cómo hacer el trámite de la licencia permanente?

Los conductores cuentan con dos opciones para tramitar dicho documento.

Trámite por internet

La opción digital está disponible para quienes ya cuentan con una licencia tipo A emitida en la Ciudad de México y tienen sus datos biométricos actualizados. Esto suele ocurrir cuando realizaron una reposición del plástico durante los últimos dos o tres años.

Para iniciar el trámite desde una computadora o un teléfono celular, deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial del Gobierno Seleccionar Iniciar y luego Nuevo trámite. Acceder con una cuenta Llave CDMX . Quienes no tengan una pueden crearla en la misma plataforma. Elegir la opción Ya tengo una licencia tipo A y quiero obtener la permanente. Ingresar el número de la licencia anterior y completar los datos solicitados. Seleccionar el método de pago o cargar una línea de captura previamente generada. Abonar los 1.500 pesos y esperar la acreditación del pago, que puede demorar hasta 72 horas. Una vez aprobados los datos y confirmado el pago, recibir la constancia con el nuevo número de licencia en la plataforma y por correo electrónico.

La constancia queda disponible en el expediente digital de la cuenta Llave CDMX. Para consultar la licencia desde el celular, hay que ingresar a la aplicación App CDMX y buscar la sección de documentos digitales.

Quienes no tengan los datos biométricos actualizados deberán realizar una reposición o completar el procedimiento presencialmente.

Trámite presencial

Quienes solicitan la licencia por primera vez o no cuentan con información biométrica actualizada deben completar el procedimiento en persona.

El proceso comienza con la reserva de un turno en el sistema de citas de la Semovi. Después, si corresponde, deberán aprobar el examen teórico y realizar el pago de 1.500 pesos.

Con la documentación reunida, tendrán que presentarse en el módulo asignado el día y horario establecidos. Allí deberán entregar:

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Recibo de pago

Constancia del examen teórico

Comprobante de la cita

También deberán informar su grupo sanguíneo y permitir que el personal tome sus datos biométricos para emitir el documento físico.

Los horarios de atención pueden variar según la oficina. Por eso, es importante consultar la disponibilidad de turnos antes de acudir.