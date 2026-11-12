Carlos Tevez sumó un nuevo proyecto a su actividad fuera de las canchas y esta vez tendrá como protagonista uno de los momentos más importantes de su carrera. El exfutbolista creó una compañía junto con su histórico representante, Adrián Ruocco.

La sociedad fue constituida el 28 de octubre y su creación quedó registrada en una publicación del Boletín Oficial difundida este miércoles. Bajo el nombre de Apache Producciones S.R.L., la firma tendrá distintas actividades vinculadas con el entretenimiento, desde la realización de espectáculos hasta la contratación de figuras y la comercialización de entradas. El emprendimiento fue establecido con un capital inicial de un millón de pesos y tendrá como gerente a Diego Daniel Tevez, hermano del exjugador.

El partido despedida que prepara el Apache en Boca

La primera gran actividad de la empresa estará relacionada con el homenaje que Tevez recibirá el domingo 20 de diciembre, cinco años después de haber puesto punto final a su trayectoria como futbolista profesional. El exdelantero tuvo pasos destacados por clubes de Argentina, Brasil, Inglaterra, Italia y China, además de vestir la camiseta de la Selección Argentina. Entre los primeros invitados confirmados para el encuentro aparecen Sergio Agüero y Martín Palermo, dos nombres reconocidos por los hinchas del fútbol argentino.

El partido de despedida de Carlos Tevez en la “Bombonera” se llevará a cabo el domingo 20 de diciembre, con horario a confirmar. La información fue difundida en una publicación compartida entre el Instagram del jugador y la cuenta oficial del evento. NA / Mariano Sanchez / Archivo

El objetivo comercial de la nueva compañía también contempla un abanico de posibilidades que va más allá de un único partido. Entre sus actividades figuran la producción de acontecimientos deportivos, artísticos y culturales, la gestión de acuerdos publicitarios, la búsqueda de patrocinadores y la venta de experiencias especiales para el público. De esta manera, el exfutbolista contará con una estructura propia para desarrollar proyectos vinculados con el mundo del espectáculo.

Los otros negocios que tiene Carlos Tevez fuera del fútbol

La incursión empresarial no es una novedad para el exjugador. Actualmente también está vinculado con Apache 32 Pádel, una iniciativa que cuenta con cinco canchas distribuidas entre Bella Vista, San Miguel y el barrio porteño de Caballito. Detrás de ese negocio funciona World Padel S.R.L., una sociedad creada en junio de 2025 por Ruocco y Diego Tevez, que mantiene una asociación con la firma española Bullpadel.

A lo largo de los últimos años, el ídolo de Boca también participó de otros emprendimientos comerciales. Entre ellos estuvieron Fly Summer, relacionado con la organización de vuelos, Love Córdoba, enfocado en desarrollos inmobiliarios, y su participación accionaria en Sideli, compañía que intervino en operaciones de compra y venta de parques eólicos. Ahora, con Apache Producciones, suma una nueva apuesta empresarial ligada directamente a su trayectoria deportiva.