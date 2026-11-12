No hay clases el 16 y 17 de noviembre en Tierra del Fuego.

Los alumnos de Tierra del Fuego tendrán una semana escolar atravesada por un nuevo paro docente que modificará el calendario educativo de noviembre.

El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) confirmó una medida de fuerza de 36 horas que afectará el dictado de clases en la provincia.

La protesta comenzará el lunes 16 de noviembre y continuará durante toda la jornada del martes 17. De esta manera, los estudiantes tendrán dos jornadas con actividad escolar interrumpida, según el nivel de adhesión de los docentes en cada establecimiento.

Paro docente en Tierra del Fuego: qué días no habrá clases en noviembre

El SUTEF confirmó un paro provincial de 36 horas que afectará el desarrollo habitual de las actividades educativas en Tierra del Fuego de todos los niveles.

La medida contempla dos instancias: el lunes 16 habrá un cese de actividades desde las 12:00, mientras que el martes 17 el paro se desarrollará durante toda la jornada.

Además, el gremio anunció la realización de asambleas informativas en las instituciones educativas para comunicar los alcances de la medida.

¿Por qué hay paro docente en Tierra del Fuego?

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El paro fue convocado por SUTEF para reclamar la aprobación de la Ley de Financiamiento Educativo, un proyecto que busca establecer recursos para sostener y fortalecer el sistema educativo de la provincia.

El conflicto se da porque la iniciativa todavía no fue aprobada. La última sesión de la Legislatura pasó a cuarto intermedio hasta el martes 17 de noviembre, fecha en la que está previsto que se retome el tratamiento del proyecto.

Por este motivo, el sindicato decidió realizar un paro de 36 horas. Además, SUTEF anunció una movilización para esa jornada, en coincidencia con la reanudación de la sesión legislativa.

¿Cuándo vuelven las clases después del paro docente?

La medida de fuerza está prevista hasta el martes 17 de noviembre inclusive. En principio, las actividades escolares deberían retomarse el miércoles 18 de noviembre.

De todas formas, las familias deberán consultar con las autoridades de cada colegio para confirmar si habrá clases y cómo será el funcionamiento de los establecimientos durante las jornadas de protesta.