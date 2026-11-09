En el marco de la seguridad vial en rutas y calles de la Argentina, circular a contramano representa una de las conductas más peligrosas y severamente sancionadas por el ordenamiento legal.

La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece expresamente en su artículo 48 la prohibición absoluta de conducir en sentido contrario al habilitado, al tiempo que el artículo 39 obliga a los conductores a transitar por la derecha y respetar la cartelería.

Quienes incurren en esta maniobra se exponen no solo a fuertes penalizaciones monetarias, sino también a la pérdida drástica del puntaje en el registro e inhabilitaciones temporales para manejar .

Multas y quita de puntos por circular en contramano

El Régimen Nacional de Contravenciones y Sanciones, reglamentado por el Decreto 242/2022 en su artículo 69, fija un esquema punitivo estricto para los automovilistas que circulan en contramano:

Sanción económica a nivel nacional: se establecen multas que van de 200 a 1.000 Unidades Fijas (UF), cuyo monto monetario final depende del valor oficial asignado al litro de combustible de referencia en la jurisdicción correspondiente.

Sistema de Scoring: la infracción descuenta de forma directa 10 puntos de la Licencia Nacional de Conducir. Dado que el sistema otorga una base inicial de 20 puntos, una sola falta de este tipo implica perder la mitad del crédito disponible.

Régimen en CABA: en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 6.1.29 de la Ley 451 tipifica la circulación en sentido contrario al permitido (así como la invasión parcial del carril opuesto en vías de doble sentido) sancionándola específicamente con una multa de 100 Unidades Fijas.

El aspecto más crítico de la normativa radica en las consecuencias para aquellos conductores que reinciden en esta conducta. Shutterstock

Reincidencia y los plazos de inhabilitación de la licencia de conducir

El aspecto más crítico de la normativa radica en las consecuencias para aquellos conductores que reinciden en esta conducta.

Al estar tipificada como una falta grave, el artículo 82 de la Ley 24.449 fija un plazo de dos años para la contabilización de la reincidencia tras una sanción firme previa. En estos casos, la autoridad de juzgamiento aplica la suspensión temporal del carnet de conducir de forma accesoria.

El esquema progresivo de inhabilitaciones y recargos económicos prevé los siguientes lapsos:

Primera reincidencia: Inhabilitación para conducir por un periodo de hasta 9 meses, con un incremento del 25% en el monto de la multa.

Segunda reincidencia: Inhabilitación de hasta 12 meses, sumada a un recargo del 50% sobre la sanción económica.

Tercera reincidencia: Inhabilitación obligatoria de hasta 18 meses, con un aumento del 75% en el valor de la infracción.

Reincidencias posteriores: Para los casos sucesivos, la ley estipula la duplicación sistemática de los plazos de inhabilitación aplicados en la etapa previa.

Infracciones graves equiparables: cruzar con semáforo en rojo y no respetar la prioridad del peatón

Dentro de la Ley 24.449 y sus reglamentos de scoring, transitar a contramano comparte la calificación de falta grave y el descuento masivo de 10 puntos con otras maniobras de extremo peligro vial.

Entre las conductas de similar severidad punitiva se destacan violar la prohibición de paso emitida por un semáforo en rojo y no cumplir con la prioridad de paso de los peatones en las encrucijadas y sendas peatonales.

Al igual que ocurre con la circulación en sentido contrario, cometer este tipo de infracciones de forma reiterada activa automáticamente el cómputo de la reincidencia dentro del plazo de dos años.

Esto implica que acumular faltas por cruzar en rojo, avasallar la prioridad peatonal o conducir a contramano no solo agota el saldo del scoring, sino que habilita a los tribunales de faltas a decretar la inhabilitación efectiva de la licencia por hasta 18 meses o más.