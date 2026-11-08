Inhabilitan la licencia de conducir a las personas que superen la velocidad máxima permitida y sean infractores reincidentes.

Exceder los límites de velocidad no solo puede derivar en una multa económica, sino también en sanciones más severas cuando el conductor vuelve a cometer la infracción.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 considera esta conducta una falta grave y, en su artículo 82, establece que la reincidencia puede derivar en la inhabilitación para manejar, con plazos que aumentan según los antecedentes del infractor.

Por otro lado, el sistema de scoring funciona como un mecanismo independiente de sanción. Los conductores comienzan con 20 puntos en su Licencia Nacional de Conducir y pueden perderlos progresivamente por distintas infracciones.

Cuando agotan la totalidad del puntaje, también quedan inhabilitados para conducir durante un período determinado y deben cumplir los requisitos establecidos para recuperar la licencia.

Qué dice la Ley de Tránsito sobre los conductores reincidentes

El artículo 82 de la Ley 24.449 establece que existe reincidencia cuando una persona comete una nueva infracción después de haber recibido una sanción anterior . Para las faltas graves, como exceder los límites de velocidad, el plazo que se toma en cuenta es de dos años.

La normativa establece distintas sanciones según la cantidad de reincidencias:

Primera reincidencia: inhabilitación de hasta 9 meses, a criterio del juez.

Segunda reincidencia: inhabilitación de hasta 12 meses, a criterio del juez.

Tercera reincidencia : inhabilitación obligatoria de hasta 18 meses.

Reincidencias posteriores: el plazo de inhabilitación se duplica sucesivamente.

Además, las multas económicas aumentan progresivamente: un cuarto para la primera reincidencia, la mitad para la segunda y tres cuartos para la tercera.

Qué dice la Ley de Tránsito sobre los conductores reincidentes. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Scoring: cuántos puntos pierde un conductor por exceso de velocidad

El sistema de scoring establece una base de 20 puntos para cada conductor con Licencia Nacional de Conducir.

Según el Decreto 242/2022, en su Anexo I, artículo 104, que actualizó el régimen de sanciones, el exceso de velocidad también implica una quita de puntos que depende de cuánto se supere el límite permitido.

El esquema establece:

Exceso de velocidad de entre el 10% y el 30% del máximo permitido: quita de 5 puntos.

Exceso superior al 30% del máximo permitido: quita de 10 puntos.

Estas sanciones se suman a las multas económicas, que para esta infracción van de 150 a 1.000 unidades fijas (UF), según la reglamentación y la jurisdicción correspondiente.

Por lo tanto, los conductores que ya hayan perdido puntos por infracciones anteriores y vuelvan a exceder los límites de velocidad pueden quedar más cerca de agotar el scoring.

Cuando el saldo llega a cero, quedan inhabilitados para conducir durante 60 días la primera vez y deben realizar y aprobar un curso de seguridad vial para recuperar su licencia.

Si vuelven a perder la totalidad del puntaje, la suspensión aumenta a 120 días en la segunda oportunidad y a 180 días en la tercera. A partir de entonces, los plazos se duplican por cada nueva pérdida total de puntos.