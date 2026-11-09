Oblea de la VTV de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el parabrisas de un auto.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para los vehículos radicados en la Ciudad de Buenos Aires que cumplen con los requisitos de antigüedad o kilometraje.

Sin embargo, el Gobierno porteño contempla una exención del pago para determinados grupos de vecinos que pueden realizar la revisión sin abonar la tarifa. El beneficio alcanza a jubilados, pensionados, mayores de 65 años y personas con discapacidad que cumplan con las condiciones establecidas.

Quiénes pueden hacer la VTV gratis en noviembre en CABA

Según la información oficial del Gobierno de la Ciudad, pueden solicitar la exención del pago de la VTV los siguientes grupos.

Jubilados y pensionados que sean titulares de un vehículo y perciban hasta dos haberes mínimos jubilatorios.

Mayores de 65 años titulares de un vehículo, siempre que sus ingresos no superen dos haberes mínimos.

Personas con discapacidad que tengan un vehículo inscripto a su nombre y acrediten su condición.

Familiares de personas con discapacidad, como padres, tutores, descendientes, cónyuges y convivientes, cuando el vehículo esté destinado al uso de la persona beneficiaria. En el caso de convivientes, se debe acreditar una convivencia mínima de dos años.

Planta verificadora de la Ciudad de Buenos Aires.

La exención para personas con discapacidad y sus familiares alcanza a un solo vehículo por beneficiario. Además, para acceder al beneficio, la verificación debe realizarse dentro del plazo correspondiente.

Cómo solicitar la exención de pago de la VTV

Los vecinos que cumplan con los requisitos deben gestionar el beneficio antes de presentarse a la revisión. Para hacerlo, tienen que ingresar al sitio oficial de turnos de la VTV, cargar los datos del vehículo y de la persona de contacto, seleccionar el motivo de la solicitud y adjuntar la documentación respaldatoria.

Otra alternativa es enviar los documentos escaneados al correo exentosvtv@buenosaires.gob.ar. El mensaje debe incluir el CUIT o CUIL, la fecha de nacimiento del titular, el mes y año de patentamiento y el kilometraje de la unidad.

Cuánto cuesta la VTV y cómo funciona la oblea única

Para quienes no accedan a la exención, los valores publicados por el Gobierno porteño son los siguientes.

Vehículos: $96.968,19.

Motovehículos: $36.459,72.

Por otra parte, CABA implementó una Oblea Única de VTV con código QR que almacena el historial de verificaciones y se actualiza automáticamente después de cada revisión. Por eso, quienes ya la tengan colocada no deben despegarla del parabrisas.