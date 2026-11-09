Juan Bautista Alberdi fue uno de los intelectuales argentinos que más profundamente reflexionó sobre la relación entre la riqueza, el capital y el desarrollo económico.

En Estudios Económicos, dejó una advertencia contundente sobre el endeudamiento: “Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a ser más pobre por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno”.

Para Alberdi, acceder a dinero prestado podía generar una sensación de prosperidad, aunque detrás de esa disponibilidad existiera una obligación futura que comprometiera los ingresos y el patrimonio.

Juan Bautista Alberdi y su advertencia sobre el peligro de endeudarse

En su análisis económico, Alberdi cuestiona la idea de que el acceso al crédito fuera, por sí mismo, una señal de enriquecimiento. El dinero prestado no representa por sí sola una ganancia, porque debe devolverse y, en determinadas condiciones, también implica afrontar intereses y compromisos que reducen la capacidad económica futura.

Su planteo apunta a la conducta de gastar recursos que todavía no se generaron como si fueran propios . La facilidad para disponer de capital ajeno puede impulsar decisiones de consumo que no se corresponden con los ingresos reales de una persona, una familia o incluso un Estado.

Desde esta perspectiva, la deuda puede convertirse en una herramienta perjudicial cuando se utiliza para sostener gastos que no generan capacidad de pago. Para el pensador, la aparente abundancia del presente puede transformarse en una dificultad económica en el futuro.

Qué significa la frase de Alberdi sobre la deuda

En Estudios Económicos, Juan Bautista Alberdi desarrolló una mirada crítica sobre el endeudamiento. Magnific

La reflexión de Alberdi distingue dos situaciones: tener dinero disponible y ser verdaderamente rico.

Una persona que toma un préstamo cuenta temporalmente con recursos adicionales, pero también adquiere una obligación. Por eso, el aumento del dinero disponible no significa que haya mejorado su situación patrimonial.

Según Alberdi, el problema aparece cuando esa disponibilidad se interpreta como una oportunidad para consumir sin considerar las consecuencias. En su frase indica que gastar dinero ajeno puede ser más sencillo que gastar el propio, precisamente porque el esfuerzo de devolverlo queda postergado.