El Gobierno de la Ciudad de México apunta a que los automovilistas comprendan los riesgos de sus conductas y modifiquen sus hábitos al volante.

En la Ciudad de México (CDMX), los conductores que pierdan puntos de su licencia por cometer infracciones de tránsito deberán cumplir con distintas medidas educativas para recuperar su puntaje. El Gobierno, a través de la Secretaría de Movilidad (Semovi), contempla cursos de sensibilización vial, talleres presenciales y actividades de trabajo comunitario, según la cantidad de puntos acumulados.

Estas disposiciones forman parte del programa de Fotocívicas, cuyo propósito es modificar las conductas de los automovilistas, promover el respeto al Reglamento de Tránsito y mejorar la seguridad vial. Por eso, quienes reciban sanciones deberán completar las actividades correspondientes antes de recuperar sus puntos.

Los conductores pueden verificar su puntaje y conocer las sanciones que tienen pendientes a través de la plataforma oficial de Fotocívicas Shutterstock

¿Cómo funciona el sistema de puntos en CDMX?

El programa de Fotocívicas comenzó en 2019 como una alternativa educativa al esquema tradicional de fotomultas. Su funcionamiento se basa en un sistema de puntos asociados a las placas de los vehículos, que se descuentan cuando las cámaras y los radares detectan determinadas infracciones.

Los autos comienzan cada semestre con un total de 10 puntos. Según la gravedad de la falta cometida, los conductores pueden perder uno o hasta cinco puntos por cada infracción registrada.

A partir de los cambios implementados en 2025, el esquema también contempla sanciones económicas para determinadas faltas, además de las medidas cívicas.

¿Qué infracciones llevan pérdida de puntos?

Entre las conductas que pueden generar descuentos en el puntaje, se encuentran:

Exceder el límite de velocidad en más de un 40 %, una infracción que puede restar cinco puntos.

Invadir los pasos peatonales.

No respetar los semáforos en rojo.

Utilizar el teléfono celular mientras se conduce.

Circular en sentido contrario.

Transportar niños o niñas en el asiento delantero.

No utilizar el cinturón de seguridad.

Realizar vueltas prohibidas.

¿Cómo se hace para recuperar puntos de licencia?

Las medidas que deben cumplir los conductores dependen de la cantidad de infracciones registradas y del puntaje restante. Cuando se pierden dos o más puntos, pueden ser obligatorios los cursos de sensibilización, los talleres presenciales o las jornadas de trabajo comunitario.

De acuerdo con los lineamientos del programa, las sanciones se distribuyen de la siguiente manera:

Amonestaciones y cursos de sensibilización en línea

Primera y segunda infracción (9 y 8 puntos): los conductores reciben una amonestación, sin necesidad de realizar actividades adicionales.

Tercera y cuarta infracción (7 y 6 puntos): deberán completar un curso de sensibilización vial en línea. La capacitación está disponible en el portal oficial de Fotocívicas y requiere ingresar con una cuenta Llave CDMX.

Talleres presenciales y trabajo comunitario

Quinta infracción (5 puntos): será obligatorio asistir a un taller presencial de sensibilización vial. Incluye una instancia teórica y otra práctica, con ejercicios en pista orientados a promover conductas responsables y el uso de la bicicleta.

Desde la sexta infracción (4 a 0 puntos): además de las capacitaciones correspondientes, los automovilistas deberán realizar entre dos y diez horas de trabajo comunitario. Estas tareas pueden incluir actividades de limpieza y mantenimiento de espacios públicos.

Una vez que el conductor haya cumplido con las sanciones asignadas y el vehículo obtenga la aprobación en el centro de verificación correspondiente, podrá recuperar los 10 puntos del sistema.

Tener los cursos, talleres o actividades comunitarias incompletos dentro de los plazos establecidos puede generar complicaciones para los propietarios de los vehículos.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan consultar el estado de las placas y atender las infracciones pendientes para evitar mayores inconvenientes.