Por orden de la Ley de Tránsito 24.449, inhabilitan la licencia de conducir a las personas que manejen con alcohol en sangre y sean infractores reincidentes.

Conducir después de consumir alcohol puede derivar en multas y otras sanciones, además de representar un riesgo para la seguridad vial. En la Argentina, la Ley Nacional de Tránsito 24.449 prohíbe manejar con una alcoholemia superior a cero y contempla medidas más severas para quienes vuelven a cometer infracciones graves.

La normativa establece que la reincidencia puede derivar en la inhabilitación para conducir y fija distintos plazos según la cantidad de infracciones anteriores. De esta manera, quienes repiten este tipo de faltas pueden enfrentar sanciones que van más allá de una multa económica y comprometen la continuidad de su licencia.

Qué dice la Ley de Tránsito 24.449 sobre conducir con alcohol en sangre

El artículo 48, inciso a, de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que está prohibido conducir cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia superior a cero miligramos por litro de sangre.

A su vez, el artículo 77, inciso m, considera falta grave la conducción en estado de intoxicación alcohólica, bajo los efectos de estupefacientes o de otras sustancias que disminuyan las condiciones psicofísicas normales del conductor.

La normativa también contempla medidas preventivas. Según el artículo 72, la autoridad puede retener al conductor que sea sorprendido en estado de intoxicación alcohólica durante el tiempo necesario para que recupere sus condiciones normales, con un límite de 12 horas. Esta medida no debe confundirse con la inhabilitación de la licencia, que constituye una sanción diferente.

Por orden de la Ley de Tránsito 24.449, inhabilitan la licencia de conducir a las personas que manejen con alcohol en sangre y sean infractores reincidentes. Imagen ilustrativa. El Cronista Argentina

Cuándo pueden inhabilitar la licencia de conducir por reincidencia

El artículo 82 de la Ley 24.449 define la reincidencia y establece que existe cuando una persona comete una nueva infracción después de haber sido sancionada anteriormente. Para que se configure, el plazo no debe superar un año en el caso de faltas leves y dos años cuando se trata de faltas graves.

Como la conducción en estado de intoxicación alcohólica está contemplada entre las faltas graves, la reincidencia puede derivar en la inhabilitación para conducir. La ley establece los siguientes plazos máximos y condiciones:

Primera reincidencia : inhabilitación de hasta nueve meses, a criterio del juez.

Segunda reincidencia: inhabilitación de hasta 12 meses, a criterio del juez.

Tercera reincidencia: inhabilitación de hasta 18 meses, de aplicación obligatoria.

Reincidencias posteriores: el plazo de inhabilitación se duplica sucesivamente.

Además, el artículo 82 dispone que las multas aumentan progresivamente ante cada reincidencia. Por eso, quienes vuelven a cometer infracciones graves pueden recibir sanciones económicas más elevadas y quedar imposibilitados de conducir durante un período determinado.

La aplicación de estas medidas corresponde a la autoridad competente, que debe considerar los antecedentes del infractor y las condiciones previstas por la legislación.