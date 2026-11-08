En el marco del sistema de faltas viales regulado por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, la sanción de arresto constituye una medida de carácter excepcional reservada exclusivamente para las infracciones de mayor gravedad.

Según lo dispuesto en su artículo 86, la privación de la libertad no procede ante cualquier contravención, sino únicamente frente a siete casos específicos enumerados por la legislación, cuya aplicación depende de la autoridad competente tras el debido proceso legal.

Los siete supuestos que contemplan la pena de arresto

El régimen legal diferencia con precisión las conductas que habilitan la sanción de arresto, delimitando el alcance de cada una:

Conducir en estado de intoxicación alcohólica o por estupefacientes: comprende el manejo de vehículos bajo los efectos de sustancias prohibidas o alcohol por encima de los límites legales permitidos.

Conducir un automotor sin habilitación: se aplica a quienes manejan careciendo de la licencia o habilitación legal correspondiente.

Conducir estando inhabilitado o con la habilitación suspendida: se configura cuando el infractor circula a pesar de tener una prohibición formal vigente o la licencia suspendida.

Participar u organizar competencias no autorizadas: incluye la participación o el armado de picadas y competencias de velocidad no habilitadas en la vía pública.

Cruzar con semáforo en rojo por tercera vez: el arresto se activa específicamente a partir de la tercera reincidencia en ingresar a una encrucijada con luz roja.

Atravesar las vías del tren sin paso expedito: sanciona el cruce imprudente de pasos ferroviarios cuando las barreras o las señales indican que no se encuentra habilitado.

Intentar fugarse tras un accidente: castiga la conducta de eludir la responsabilidad y pretender escapar luego de haber participado en un siniestro vial.

El régimen legal diferencia con precisión las conductas que habilitan la sanción de arresto, delimitando el alcance de cada una. Imagen ilustrada con ChatGPT

Plazos y modalidades de cumplimiento de la pena

De acuerdo con el artículo 87 de la normativa, la ejecución de la pena privativa de la libertad se encuentra estrictamente reglada para resguardar las garantías del infractor.

El arresto puede extenderse hasta 30 días por una infracción, o hasta 60 días en casos de concurso de faltas o reincidencia .

La ley contempla la posibilidad de cumplir la pena en el domicilio para personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas o en período de lactancia , y personas enfermas o con discapacidad, conforme al criterio judicial.

Condiciones del establecimiento y alternativas a la detención

El cumplimiento del arresto debe realizarse en establecimientos especiales separados de los penales comunes y ubicados a no más de 60 kilómetros del domicilio del infractor .

Adicionalmente, el juez interviniente cuenta con la facultad de diferir la medida o reemplazarla por tareas comunitarias vinculadas a la temática vial, cuyo incumplimiento hará efectiva la detención original.